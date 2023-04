Vorabend-Pokal mit überzeugenden Werten

Quotennews

Bereits um 16.10 Uhr lief es für die «Rosenheim-Cops» richtig spitze. Über drei Millionen Menschen verfolgten den DFB-Pokal.

Vor drei Jahren kletterten die Reichweiten der täglichendeutlich nach oben. In der Pandemie fanden viele Menschen zu der humorigen Krimiserie, die seit Jahren um 16.10 Uhr ausgestrahlt wird. Mit der Wiederholung der Folge „Tod im Schokoladenladen“, in der Igor Jeftic und Katharina Abt die Hauptrollen spielten, holte die Mainzer Fernsehstation 2,45 Millionen und 24,8 Prozent. Nur bei den jungen Menschen sah es mit 0,06 Millionen und 4,1 Prozent suboptimal aus.um 17.00 Uhr informierte 2,07 Millionen Fernsehzuschauer über den aktuellen Tag, ehe2,04 Millionen über die Boulevardthemen in Kenntnis setzte. Die Fernsehsendungen erreichten 19,8 und 17,8 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den Zuschauern unterhalb der 50 Jahren fielen die Ergebnisse mit 5,7 und 5,5 Prozent deutlich geringer aus.Oliver Schmidt kommentierte die DFB-Pokal-Viertalfinale-Partie Eintracht Frankfurt – 1. FC Union Berlin (2:0), die aus der Stadt am Main kam. Das Heimspiel für den Mainzer Sender verfolgten 3,40 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil belief sich auf 17,6 Prozent. Bei den jungen Menschen 0,53 Millionen ermittelt, sodass 14,9 Prozent ausgewiesen werden konnten. Die ZDF-Hauptnachrichten sahen um 18.50 Uhr 3,18 Millionen Menschen,sicherte sich 16,7 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 0,45 Millionen gemessen, sodass man auf 13,5 Prozent kam.