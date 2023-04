Primetime-Check

Wie lief es für «Inga Lindström» im ZDF? Punktete RTL mit einer alten «Alarm für Cobra 11»-Episode?

Das DFB-Pokal-Spiel zwischen München und Freiburg brachte Das Erste 6,81 Millionen Fernsehzuschauer und sicherte 26,4 Prozent Marktanteil. Mit 1,84 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhr man 30,6 Prozent Marktanteil ein. Das ZDF wiederholteund bekam dafür 3,55 Millionen Zuschauer und 12,9 Prozent, daserreichte ebenfalls 3,55 Millionen und 14,1 Prozent. Die beiden Sendungen verbuchten 4,0 und 5,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.RTL strahlteundaus, 0,97 und 0,81 Millionen Menschen schalten ein. Bei den Umworbenen standen 5,8 und 6,2 Prozent auf der Uhr.undlockten 1,23 und 0,94 Millionen Zuschauer zu Sat.1 , die Fernsehstation kann sich über 6,3 und 4,2 Prozent bei den jungen Leuten freuen.undbrachten 0,73 und 0,29 Millionen zu ProSieben , in der Zielgruppe standen 4,5 und 3,8 Prozent.Zweibrachten 0,89 und 0,65 Millionen VOX-Zuschauer, die Marktanteile in der Zielgruppe beliefen sich auf 6,6 und 5,4 Prozent.undwollten 0,93 und 0,61 Millionen Menschen sehen, die Marktanteile beliefen sich auf 6,7 und 4,4 Prozent. Mit dem Spielfilmhatte Kabel Eins 1,14 Millionen und 4,3 Prozent, in der Zielgruppe konnte man sich über 4,6 Prozent freuen. Der zweite Teil fuhr danach acht Prozent Marktanteil ein.