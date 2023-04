Dank Sublizenz: Seven.One sichert sich Eishockey-WM ab 2024

TV-News

Trotz katastrophaler Einschaltquoten bei den NHL-Übertragungen wird die ProSiebenSat.1-Sportmarke «ran» ab dem kommenden Jahr mehr Eishockey zeigen.

Nachdem die Deutsche Telekom ihren Vertrag mit dem Deutschen Eishockey Bund (DEB) vorzeitig und langfristig bis 2028 verlängert hatte ( Quotenmeter berichtete ), hat sich nun die Seven.One Entertainment Group in die internationalen Wettbewerbe eingekauft. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, hat man sich mit Sportdeutschland.TV über eine langfristige Vereinbarung zur Übertragung der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaften verständigt. Die Sublizenz gilt ab dem kommenden Jahr. Erst Anfang März hatte sich Sportdeutschland.TV die exklusiven TV- und Streamingrechte an den Eishockey-Weltmeisterschaften gesichert.Das Rechtepaket von Seven.One beinhaltet bis zu 29 Spiele bei jeder Weltmeisterschaft – inklusive aller Partien der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Über die Laufzeit machte man keine Angaben, allerdings dürfte der Deal bis mindestens 2027 dauern, da man auf eine Heim-WM in Deutschland spekuliert.„Eishockey boomt“, so «ran»-Sportchef Alexander Rösner, bezieht sich dabei aber vor allem auf das sportliche Abschneiden: „Die deutsche Nationalmannschaft spielt seit Jahren in der Weltspitze mit. Deutsche Top-Spieler wie Leon Draisaitl oder Tim Stützle sind in der NHL sehr erfolgreich. Dazu kommt, dass die 2027 IIHF WM wahrscheinlich sogar in Deutschland stattfinden wird. Ab 2024 hat unser «ranEishockey»-Team deutlich mehr Eiszeit und berichtet neben der stärksten Eishockey-Liga der Welt, der NHL, dann auch jedes Jahr im Mai live von den WM-Spielen.“Gerade mit Blick auf die NHL-Übertragungen bei ProSieben Maxx kommt der Deal durchaus überraschend. Die Einschaltquoten am Sonntagabend sorgten zuletzt für kaum Ausschläge der Quotennadel. Am Sonntag erzielte man mit dem Spiel zwischen Washington und New York durchschnittlich nur 0,4 Prozent in der Zielgruppe. Mitte März, als Washington in Minnesota antrat, rutschte das Ergebnis im dritten Drittel gar auf 0,1 Prozent. Sofern es den „Boom“ gibt, findet er definitiv nicht bei ProSieben Maxx statt.Henrik Pabst, Chief Content Officer der Seven.One Entertainment Group, freut sich dennoch über den Rechteerwerb: „Mit dem Rechteerwerb der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaften bauen wir unser breites Sport-Portfolio auf allen Plattformen weiter aus. Eishockey ist eine faszinierende und begeisternde Sportart mit großem Zuschauerpotenzial. Die Fangemeinde in Deutschland wächst kontinuierlich. Deshalb verstärken wir mit den WM-Übertragungen hier unser Engagement.“