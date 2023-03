MagentaSport sichert sich mehr Eishockey-Rechte

TV-News

Das Angebot der Deutschen Telekom hat den Vertrag mit dem DEB vorzeitig bis 2028 verlängert und zeigt künftig auch Turniere der Frauen-Nationalmannschaften sowie der Nachwuchsteams der Herren.

MagentaSport, das Sportangebot der Deutschen Telekom, hat sich weitere Übertragungsrechte im Eishockey gesichert. Demnach wird der TV-Dienst künftig regelmäßig internationalen Top-Turniere der Nationalmannschaften der Frauen und im Nachwuchsbereich der U18 Herren übertragen. Möglich macht dies eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem Deutschen Eishockey Bund (DEB) bis 2028. Der ursprüngliche Vertrag war bis 2024 datiert. Die Entscheidung wurde nur einen Tag nach der Bekanntgabe des neuen Sportstreamingdienstes von Christan Seifert und Axel Springer, Dyn, bekannt, der sich unterrepräsentierten Sportarten wie Handball, Basketball, Hockey, Tischtennis und Volleyball widmet. Dyn hatte der Telekom bereits die Basketball-Rechte weggeschnappt, Eishockey bleibt nun langfristig bei MagentaSport.Weiterhin im Angebot von MagentaSport bleibt die WM der U20 Herren. Dazu kommen weiterhin alle Länderspiele der Herren-Nationalmannschaft sowie alle Spiele des Deutschland Cups. Zusätzlich zu den Lizenzrechten sichert sich die Telekom umfangreiche Marketing- und Sponsoringrechte bei den Spielen der deutschen Nationalmannschaften. Schon im April startet das erweiterte Angebot mit gleich drei Weltmeisterschaften binnen sechs Wochen. Die Turniere werden neben den aktuellen Playoffs in der DEL live bei MagentaSport zu sehen sein. Zu sehen gibt es jeweils alle deutschen Spiele sowie das Finale der Frauen-WM in Kanada vom 6. bis zum 17. April und der U18-WM in der Schweiz vom 20. bis zum 30. April. Zudem steht die Eishockey-WM für die A-Nationalmannschaft der Männer an, die sich von 13. April bis zum 9. Mai in sieben Länderspielen auf das Turnier in Finnland vorbereitet. Diese Spiele werden ebenfalls live und kostenlos bei MagentaSport übertragen. Die WM-Endrunde wird vom 12. bis zum 28. Mai ausgetragen.„Wir haben unser starkes Eishockey-Angebot weiter ausgebaut und vertieft", erklärt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom. „Wir blicken auf eine erfolgreiche und vertrauensvolle Partnerschaft mit dem DEB, die wir mit diesem umfangreichen Paket vorzeitig verlängern konnten. Erstmalig zeigt ein Anbieter die Spiele der Frauen-Nationalmannschaft und des Nachwuchsbereichs bei großen Turnieren regelmäßig. Die Nationalmannschaft der Männer begleiten wir außerdem ausführlich vor und bei der WM. Dazu die exklusiven Übertragungen der DEL-Playoffs. Das bietet insgesamt das größte Eishockey-Liveangebot in Deutschland und hebt die inhaltliche Begleitung und die medialen Reichweiten der Nationalmannschaften auf ein neues Level."Claus Gröbner, DEB-Generalsekretär, fügt an: „Wir freuen uns über die vorzeitige Verlängerung und den Ausbau der Partnerschaft mit MagentaSport. Dies zeugt von gegenseitiger Wertschätzung und vertrauensvoller Zusammenarbeit. Für den Deutschen Eishockey-Bund e.V. ist es von enormer Bedeutung, neben der TV-Präsenz der Herren-Nationalmannschaft, auch eine mediale Plattform für unser Frauen-Team und den DEB-Nachwuchs zu schaffen. Die breite Abbildung unseres Sports ist eine tolle Sache für jeden Spieler und jede Spielerin sowie alle Eishockeyfans."