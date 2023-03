Steven Knight schreibt neuen «Star Wars»-Film

Kino-News

Zuvor waren die Autoren Damon Lindelof und Justin Britt-Gibson ausgestiegen.

Der «Peaky Blinders»-Schöpfer Steven Knight wird das Drehbuch für den noch unbetitelten-Film schreiben, bei dem Sharmeen Obaid-Chinoy («Ms. Marvel») Regie führen soll, da die ursprünglichen Drehbuchautoren Damon Lindelof und Justin Britt-Gibson das Projekt verlassen haben.Es wird allgemein erwartet, dass der Film einer der ersten «Star Wars»-Filme von Lucasfilm seit dem 2019 erscheinenden «Star Wars: The Rise of Skywalker» sein wird. Weitere Informationen über den Film, einschließlich eines möglichen Titels, sollen auf der Star Wars Celebration in London im April bekannt gegeben werden.Lucasfilm findet keine passenden Drehbücher. Im Oktober 2019 stiegen die «Game of Thrones»-Produzenten David Benioff und D.B. Weiss aus einer Reihe von «Star Wars»-Filmen aus, die sie schreiben und produzieren sollten und die 20 Monate zuvor angekündigt worden waren. Zu den «Star Wars»-Filmen, von denen bekannt ist, dass sie bei Lucasfilm noch aktiv sind, gehören ein Projekt des Filmemachers Taika Waititi, in dem er wahrscheinlich die Hauptrolle spielen würde, sowie ein möglicher Film von Shawn Levy.