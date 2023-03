«Das 1%-Quiz» überzeugt in der zweiten Woche noch mehr Zuschauer

Quotennews

Nach einem gelungenen Auftakt am vergangenen Mittwoch wuchs das Interesse an der Sat.1-Quizshow diese Woche noch weiter.



In der neuen Sat.1-Quizshowist das Durchschnittswissen der deutschen Bevölkerung der Referenzpunkt. Denn jede Frage, die die 100 Kandidaten und Kandidatinnen im Studio erhalten, wurden vorab in repräsentativen Umfragen getestet. So muss man sich bis ins Finale kämpfen, wo dann eine Frage wartet, welche nur 1% der Befragten richtig beantworten konnten. Bis zu 100.000 Euro warten auf den Sieger der Quizshow, die von Jörg Pilawa moderiert wird.Zum Auftakt in der Vorwoche fanden sich 1,47 Millionen Fernsehende vor dem Bildschirm ein, was zu einem erfreulichen Resultat von 5,8 Prozent Marktanteil führte. Bei den 0,42 Millionen Jüngeren kam zudem eine gute Quote von 7,5 Prozent zustande. Gestern steigerte sich das Interesse weiter, so dass nun sogar 1,67 Millionen Zuschauer für das neue Format einschalteten. Dies entsprach einem hohen Marktanteil von 6,4 Prozent. Eine parallele Entwicklung war in der Zielgruppe zu erkennen, welche sich nun aus 0,49 Millionen Umworbenen zusammensetzte. Überzeugende 8,2 Prozent Marktanteil waren hier das Resultat.Kabel Eins eröffnete die Primetime mit dem Thriller, für welchen 0,68 Millionen Fernsehende einschalteten. Dies spiegelte sich in einer soliden Sehbeteiligung von 2,9 Prozent wider. 0,30 Millionen Werberelevante landeten bei hohen 5,5 Prozent. Mitmachte der Marktanteil bei einem Publikum von 0,39 Millionen Menschen einen Sprung auf starke 4,6 Prozent. Bei den 0,17 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden hervorragende 8,7 Prozent Marktanteil eingefahren.