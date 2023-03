In Köln wird im Fitnessstudio geflirtet  Hausverbot!

Soap-Check

Johnny und George unterstützten ein paar junge Frauen im Fitnessstudio, dies passt dem Betreiber allerdings gar nicht.

«Rote Rosen» (Mo – Do, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Do, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Do, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Do, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Do, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Do, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Do, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Ben hat nach dem fingierten Überfall eine schwere Kopfverletzung - Anette bereut wütend, dass sie zugestimmt hat. Doch Malte kann sie beruhigen. Aber dann bekommt sie mit, dass Ralf den letzten Lkw-Überfall in Serie für fingiert hält. Simon ist frustriert: Oma Ceyda meidet ihn aufgrund seiner Dahlmann'schen Herkunft. Und sein lockerer Lebenswandel gefällt Ceyda auch nicht. Sie macht Simon unmissverständlich klar, dass er seine Finger von Dilay lassen soll. Amelie und Jorik sind sich einig, dass ihre Affäre geheim bleiben soll. Als Amelie nur den zweiten Platz beim Management Award gewinnt, versucht Jorik sie liebevoll zu trösten. Doch Amelie wird die Nähe zu viel und sie blockt ihn ab. Sandra und Mathias kümmern sich im Rosenhaus um Lilly und Louis, während Tina und Britta bei Ben im Krankenhaus sind. Dabei wird Sandra klar: Sie möchte mit Mathias zusammenziehen. Und Mathias möchte auch! Am liebsten irgendwo mit Anbindung zur Natur ...Helene hat sich nach dem Streit zu Max geflüchtet und möchte so schnell auch nicht zu André zurückkehren. Max merkt, wie sehr seine Mutter und auch André, der seine Aktion ehrlich bereut, unter dem Zerwürfnis leiden. Er gibt sich einen Ruck und ermutigt André, sich große Mühe zu geben, um seine Mutter zu besänftigen. Doch dafür scheint es bereits zu spät zu sein. Vanessa ist ganz aus dem Häuschen, denn das erste Mal spürt sie einen Tritt ihres Babys. Aufgeregt will sie den Moment mit Carolin teilen, doch dann rührt sich das Baby nicht mehr. Wenig später spürt sie erneut Tritte, doch es ist nicht Carolin, mit der sie den besonderen Moment zum ersten Mal gemeinsam erlebt. Valentina hat gerade die Zweifel an ihrer Ausbildung im Krankenhaus abgeschüttelt, als sie damit beauftragt wird, eine Leiche hinunter in die Pathologie zu bringen. Das ist zu viel für sie und sie verlässt das Krankenhaus, ohne sich vom Dienst abzumelden. Zum Glück ist Robert zur Stelle, um sie aufzufangen.Sarah nimmt Gerstls Vorschlag zur Trauerbewältigung an und schreibt Jenny einen letzten Brief. Ist sie nun bereit, der Realität ins Auge zu blicken? Tina lehnt es überraschend ab, die Geschäftsführung der Apotheke zu übernehmen. Ist zwischen ihr und Bamberger zu viel vorgefallen?Als es eine Spur zu Matilda und Christin in Uruguay zu geben scheint, ist Ute voller Hoffnung - bis Benedikt ihr schreckliche Neuigkeiten überbringen muss. Als Cecilia von Chris' ungeheuerlicher Tat erfährt, reißt es ihr den Boden unter den Füßen weg. In ihrer blinden Wut schlägt sie um sich. Bambi muss befürchten, dass Maik bei seinem Coup vor Gewalt nicht zurückschrecken wird. Bambi überzeugt ihn, es auf seine Art zu versuchen.Kim hofft, bei Nils die richtige Balance zwischen Spaß und Erziehung zu finden. Ein unbeschwertes Ostereierbemalen mit ihrem Sohn endet im Fiasko. Tieftraurig realisiert Nathalie, was passiert ist. In ihrer Verzweiflung zieht sie einen fatalen Schluss. Leyla glaubt, mit dem neuen Trainer endlich besser zurechtzukommen, doch der verfolgt eigene Pläne und stößt sie vor den Kopf.Emily wartet lieber Stunden unter Schmerzen im Krankenhaus, als sich vor Philip die Blöße zu geben. Doch Sascha setzt dem heimlich mit Philips Hilfe ein Ende und verschafft Emily Erlösung. Tuners Plan, Jessica in aller Öffentlichkeit zu demütigen, wird gefährdet, als die eine erfolgreiche Influencerin überzeugen kann, auf dem Launch ihre Gesichtsmaske zu präsentieren.George genießt sein neues Leben. Er freut sich, dass er im Moment keine Verpflichtungen hat. Als er einen Tag mit seinem besten Kumpel Johnny im Fitnessstudio verbringt, lernen die beiden zwei junge Frauen kennen. George und Johnny unterstützen die Mädels beim Training, was dem Chef des Ladens überhaupt nicht in den Kram passt. Er erteilt den beiden Freunden Hausverbot. Doch wenig später folgt die Kehrtwende. Der Fitnessstudio-Betreiber überlegt es sich noch einmal anders. Er geht auf George und Johnny zu und macht ihnen ein Angebot.Chiara ist nach Maltes Eifersuchtsszene immer noch stinksauer und nicht bereit für eine Versöhnung. Während Malte schon am Boden zerstört ist und fürchtet, mit seinem Ausraster seine Beziehung ruiniert zu haben, vertraut sich Chiara Lynn an. Lynn bleiben Chiaras grundsätzliche Zweifel an der Beziehung nicht verborgen, auch wenn Chiara jegliche Bedenken abstreitet und sich stattdessen fragt, ob sie vielleicht diejenige ist, die alles viel zu kompliziert sieht. Entschlossen schiebt Chiara schließlich ihre Zweifel beiseite und versöhnt sich endlich mit Malte. Doch nachdem die beiden miteinander geschlafen haben, bleibt Chiara weiterhin beunruhigt. Ihr wird klar, dass sich manche Zweifel eben nicht so einfach abschütteln lassen.