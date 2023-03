Viz erwirbt «Captain Tsubasa: Junior Youth Arc»

US-Fernsehen

Das Studio KAI produziert derzeit neue Folgen der Franchise.

Viz Media hat die Rechte an der japanischen Sport-Animationsseriein Nordamerika und Lateinamerika erworben. Die Serie basiert auf einem beliebten Manga von Yoichi Takahashi und wird von Shueisha Inc. lizenziert. Der Vertrag umfasst die Rechte für digitales Streaming, TV, elektronischen Vertrieb, Home Video und Merchandising in Nord- und Lateinamerika.Die neue Serie wird derzeit von Studio KAI produziert. Zu den offiziellen Hauptmitarbeitern gehören: Regisseur Ono Katsumi, Character Design und Executive Animation Director Watanabe Hajime sowie Serienkomponist Tomioka Atsuhiro. Zu den Synchronsprechern gehören Sanpei Yuko als Tsubasa Ozora, Gukuyama Jun als Karl Heinz Schneider, Suzumura Kenichi als Wakabayashi Genzo und Hyuga Kojiro als Sato Takuya. Der Start ist für Oktober 2023 geplant.In «Captain Tsubasa: Junior Youth Arc» steht das internationale Jugendturnier in Paris kurz bevor, und Tsubasa, Misaki, Wakabayashi, Hyuga und Wakashimazu sind bereit. Japans Elitespieler werden gegen die Besten der Welt antreten. Der deutsche Schneider, der französische Pierre, der argentinische Diaz und der italienische Hernandez warten zusammen mit vielen anderen neuen Gegnern auf sie.