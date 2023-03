«Drag Race Italia» steht bevor

International

Der Streamingdienst von Paramount wird noch in diesem Jahr die dritte Runde starten.

Paramount+ wird die dritte Staffel vonauf dem Streaming-Dienst in Italien starten, gefolgt von den USA und Lateinamerika im Laufe dieses Jahres. Die dritte italienische Staffel folgt auf die kürzliche Ankündigung von drei neuen «Drag Race»-Ausgaben in Brasilien, Deutschland und Mexiko sowie einer «Global Drag Race All Stars»-Staffel, die in diesem Jahr in den jeweiligen Ländern auf Paramount+ ausgestrahlt werden, teilte Paramount+ am Mittwoch mit."Da wir die globale Präsenz von Paramount+ ausbauen, war es wichtig, «Drag Race» in den wichtigsten internationalen Märkten zurückzuerobern und mit einem neuen «Global Drag Race All Stars» eine zusammenhängende Wettbewerbsserie aufzubauen – es ist wie ein globaler Super Bowl für Drag", sagte Chris McCarthy, President-CEO, Showtime/MTV Entertainment Studios & Paramount Media Networks.Marco Nobili, EVP von Paramount+ und internationaler General Manager von Paramount teilte mit, dass Paramount+ insgesamt sechs Milliarden pro Jahr in die Unterhaltung investieren will. "Unsere Pläne sahen vor, bis 2025 grünes Licht für 150 lokale Originalserien zu geben. Wir sind diesem Plan weit voraus. Wenn man die Nachfrage nach lokalen Serien sieht, ist es nicht verwunderlich, dass wir weiterhin in diesen Bereich investieren wollen", sagte Nobili und verwies auf "viele neue Projekte, die in den nächsten 12-18 Monaten kommen und die für mich wirklich aufregend sind", wie «Sexy Beast» aus Großbritannien und «A Gentleman in Moscow» mit Ewan McGregor in der Hauptrolle.