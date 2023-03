Zum Jubiläum: «Power Rangers» kehren zurück

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Netflix hat einen entsprechenden Trailer veröffentlicht.

Netflix holt die «Mighty Morphin Power Rangers»-Darsteller für ein Special zum 30-jährigen Jubiläum mit dem Titelzurück, das am 19. April Premiere hat. In dem Netflix-Special treten viele der beliebten Originalhelden auf, darunter der Blaue Ranger Billy Cranston (David Yost), der erste Schwarze Ranger Zack Taylor (Walter E. Jones) und Barbara Goodson, die Stimme der Bösewichtin Rita Repulsa.Außerdem sind Catherine Sutherland, der zweite Pink Ranger, Steve Cardenas, der zweite Red Ranger, Karan Ashley, der zweite Yellow Ranger, und Johnny Yong Bosch, der zweite Black Ranger, zu sehen. In dem Special treffen sich die Rangers wieder, um gegen Rita Repulsa zu kämpfen, die, wie sich herausstellt, Trini, den ursprünglichen gelben Power Ranger, getötet hat.«Mighty Morphin Power Rangers» wurde 1993 erstmals auf Fox Kids ausgestrahlt und entwickelte sich schnell zu einem Phänomen der Popkultur. Die Live-Action-Superheldenserie basierte auf "Super Sentai", einem japanischen Tokusatsu-Franchise, und endete nach drei Staffeln im Jahr 1995. «Mighty Morphin Power Rangers: The Movie» feierte 1995 Premiere und wurde von Yost und Goodson gespielt.