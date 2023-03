Rundschau

In Deutschland kommen derzeit zahlreiche Gewalttaten von Minderjährigen ans Licht. «The Glory» handelt von einer Schülerin, die an ihren Peinigern Genugtuung verübt.

«The Glory» (Zweiter Teil von Staffel 1, seit 10. März bei Netflix)

«Blackwater» (seit 17. März, ARD Mediathek)

«Ted Lasso» (Staffel 3, seit 17. März, AppleTV+)

«Drift – Partners in Crime» (seit 24. Februar bei Sky/Wow)

«Tulsa King» (seit 19. März bei Paramount+)

Sie wurde während ihrer Schulzeit schrecklich misshandelt. Jahre später schmiedet sie einen ausgeklügelten Racheplan, um die Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen.Ein ungeklärter Doppelmord wirft viele Jahre später erneute Fragen auf und führt zu einem weiteren Verbrechen. Die Suche nach den wahren Hintergründen dieser Ereignisse schildert die sechsteilige Krimi-Serie.In der zwölfteiligen dritten Staffel von ist der frisch aufgestiegene AFC Richmond dem Spott der Medien ausgesetzt, die ihn auf dem letzten Platz der Premier League sehen. Nate (Nick Mohammed), der nun als „Wunderkind“ gefeiert wird, arbeitet inzwischen für Rupert (Anthony Head) bei West Ham United. Nachdem Nate Richmond im Streit verließ, wird Roy Kent (Brett Goldstein) neben Beard (Brendan Hunt) zum neuen Assistenztrainer. Während Ted (Jason Sudeikis) mit dem Druck auf der Arbeit zu kämpfen hat, ringt er zu Hause auch mit seinen persönlichen Problemen.Polizisten, Partner wider Willen und Familie: Ali Zeller (Ken Duken) und Leo Zeller (Fabian Busch) könnten gegensätzlicher nicht sein. Sie sind selten einer Meinung, denken völlig verschieden – und doch verbindet die Brüder ihre gemeinsame Kindheit und ihr Beruf: Ali arbeitet beim Kommissariat für Operative Maßnahmen in München, Leo ist interner Ermittler beim LKA in Leipzig. Nach einer desaströs endenden Polizeiaktion geraten die Geschwister, die jahrzehntelang nichts miteinander zu tun haben wollten, ins Zentrum einer internationalen Verschwörung – und sind gezwungen im Team zu arbeiten. Dabei erweist sich ein lange verdrängter Familienkonflikt als ebenso große Herausforderung wie die Entschlossenheit ihrer Gegner: eine Organisation, deren Einfluss sogar weit in die Polizeibehörde hineinreicht. Niemandem ist zu trauen, selbst Alis Freundin, die Rechtsanwältin Maryam Soltani (Mona Pirzad), scheint gegen Ali Partei zu ergreifen. So sind die Brüder auf sich allein gestellt.Nachdem Dwight Manfredi, gespielt von Sylvester Stallone, 25 Jahre im Gefängnis verbüßt hat, wird er von seinem Mafiaboss kurzerhand nach Oklahoma verbannt. Dwight baut langsam ein neues kriminelles Imperium an einem Ort auf, der für ihn wie ein anderer Planet sein könnte: Tulsa.