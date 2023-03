«The Immortality Key» wird verfilmt

US-Fernsehen

Hinter dem Projekt steht Stone Village Television.

Scott Steindorff und Dylan Russell von Stone Village Television entwickeln eine mehrteilige Fernsehserie auf der Grundlage von Brian Murareskus Buch. Die Pläne von Stone Village sind das Ergebnis eines Bieterwettstreits um die Rechte an dem New-York-Times-Bestseller.Der Roman «The Immortality Key», der 2020 veröffentlicht wurde, fasst ein Jahrzehnt der Forschung über die Geschichte der Psychedelika und die Verbindung zwischen den Substanzen und der Entdeckung Gottes durch die Menschheit zusammen und beschreibt Praktiken wie psychedelisches Bier, das auf das sechste Jahrhundert vor Christus zurückgeht, und psychedelischen Wein, der im alten Griechenland konsumiert wurde. Stone Village beschreibt die bevorstehende Produktion als «Game of Thrones», aber mit Psychedelika, und kündigt ein "episches" Ausmaß für das Projekt an."Abgesehen von seinem Fokus auf Psychedelika ist Brians Buch eines der besten Werke über das antike Griechenland und das frühe Christentum", sagte Steindorff in einer Erklärung. "Ich habe mich schon immer für diese Zeitperiode interessiert, aber Brians einzigartige und fesselnde Art, das zu vermitteln, was viele als dichte Fakten betrachten würden, und die großartigen Charaktere, denen wir im Laufe seiner Geschichte begegnen, machen dieses Buch zweifellos zu einem der besten Bücher zu diesem Thema. Ohne Zweifel wird diese Geschichte unser System und alles, was wir bisher für wahr hielten, auf den Kopf stellen."