«How I Met Your Father»: Disney+ zeigt zweite Staffel schon im April

Nach Cobie Smulders ist für die neue Staffel ein weiterer Star aus der Mutterserie angekündigt.

Mit gerade einmal durchschnittlich 6,1 Prozent Marktanteil war die erste Staffel des Sitcom-Spin-offsim Free-TV für ProSieben kein Erfolg. Vermutlich lag der Streamingstart der Serie in Deutschland zu lange zurück und das jüngere Publikum hat sich den Titel bei Disney+ bereits non-linear zu Gemüte geführt. Die erste Runde steht seit über einem halben Jahr dort auf Abruf bereit. Nun steht die zweite Staffel in den Startlöchern.Disney+ zeigt die zweite Runde, die statt zehn insgesamt 20 Folgen umfassen wird, bereits ab dem 19. April, also rund zwei Monate früher als im Vorjahr. Damit überschneidet sich die Ausstrahlung hierzulande mit der Verbreitung in den USA, wo der «How I Met Your Mother»-Ableger derzeit bei Hulu gestreamt wird. Die Serie handelt von Sophie, gespielt von Hilary Duff, und wie sie den Vater ihres Kindes kennenlernt. Die Serie zeigt als Rahmenhandlung eine Zukunftsversion von Sophie, die von «Sex and the City»-Star Kim Cattrall gespielt wird, im Jahr 2045, in der sie Freunden ihre Lebensgeschichte erzählt.Während in der ersten Staffel bereits mehrere Stars der Mutter-Serie einen Gastauftritt hatten, darunter Cobie Smulders, die neun Staffeln lang Robin Scherbatsky spielte, wurde kürzlich auch Neil Patrick Harris angekündigt. Harris gehörte ebenfalls zum Hauptcast der Serie und war Darsteller des notorischen Frauenhelden und Anzugträgers Barney Stinson.