«Call My Agent!»-Serie wird von Eva Longoria produziert

Die frühere Hauptdarstellerin von «Desperate Housewives» wird den Film umsetzen.

Die mit dem International Emmy ausgezeichnete französische Serieerhält ein spanischsprachiges Remake, bei dem Eva Longoria als Produzentin und Regisseurin mit an Bord ist. Wie während des Series Mania Festivals in Lille bekannt gegeben wurde, wird die Adaption von Mediawan, Elefantec Global und Longorias Banner UnbeliEVAble Entertainment koproduziert. Nach erfolgreichen Remakes in Italien, Kanada und Großbritannien ist dies die erste Adaption, die auf Lateinamerika und die USA ausgerichtet ist.Neben der Produktion durch UnbeliEVAble Entertainment wird Longoria bei den ersten beiden Episoden auch Regie führen. Die Nachricht kommt direkt nach Longorias Regiedebüt «Flamin' Hot», das auf der SXSW Premiere feierte und den Publikumspreis gewann."Wie so viele Menschen rund um den Globus bin ich ein großer Fan der Originalserie, seit sie zum ersten Mal ausgestrahlt wurde", sagte Longoria. "Ich freue mich sehr, mit Mediawan und Elefantec Global zusammenzuarbeiten, um eine der großartigsten Serien, die einen witzigen und satirischen Blick hinter die Kulissen der Unterhaltungsindustrie wirft, auf den spanischsprachigen amerikanischen Markt zu bringen", fügt die Schauspielerin und Regisseurin hinzu.