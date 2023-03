«Trunk»: Sina Martens dreht Thriller für Prime Video

TV-News

Die Schauspielerin verkörpert eine Rucksacktouristin, die ohne Erinnerungen in einem Kofferraum eines fahrenden Autos aufwacht.

Der Amazon-Streamingdienst Prime Video hat einen neuen Film angekündigt, dessen Dreharbeiten aktuell in Nordrhein-Westfalen stattfinden und auf den Arbeitstitelhört. In dem Thriller spielt Sina Martens die Hauptrolle der Malina, einer Rucksacktouristin, die desorientiert in einem Kofferraum eines fahrenden Autos aufwacht. Laut des US-Branchendienstes ‚Deadline‘ soll der Film an klaustrophobische Single-Location-Action-Filme wiemit Ryan Reynolds erinnern.Mit ihrem Handy als einziger Verbindung zur Außenwelt führt Malina einen verzweifelten Kampf ums Überleben, während das Fahrzeug unaufhaltsam auf ein schreckliches Mysterium zurast. Das Drehbuch stammt von Marc Schießer, der auch Regie führt und seitens der Wuppertaler Produktionsfirma Outside The Club produziert. Auch Tobias Lohf, wie Schießer ebenfalls Geschäftsführer von Outside The Club, ist an der Produktion beteiligt.Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Prime Video, sagte, «Trunk» werde „die Zuschauer auf eine wilde Fahrt durch alle Emotionen“ mitnehmen. Pratt könne sich zudem weitere Filme in diesem Bereich bei Prime Video vorstellen. Er sei an „lustigen, unterhaltsamen Shows mit Action“ interessiert.