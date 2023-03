Quotencheck

Nachdem die erste Staffel bei ProSieben ausgestrahlt wurde, hat Disney+ die zweite Runde zum Streamen bereitgestellt.

Ab dem 19. April 2023 können die Fans von «How I Met Your Father» die zweite Staffel beim Streamingdienst Disney+ sehen. In den Vereinigten Staaten von Amerika haben die Fans schon am 24. Januar Nachschub bekommen. Allerdings wollte Disney den Fans erst die erste Runde im Free-TV-Fernsehen servieren.Die Fortsetzung von «How I Met Your Mother» stammt nicht von den früheren Produzenten Carter Bays und Craig Thomas, sondern Isaac Aptaker und Elizabeth Berger haben den Stoff zu Papier gebracht. Sie sind neben Bays und Thomas die Co-Produzenten mitsamt Pamela Fryman, Adam Londy und Suzy Mamaan Greenberg. Obwohl die Mutterserie viele Fans hatte, feierte die Sitcom bei ProSieben nur vor jeweils 0,66 Millionen Zuschauern Premiere. Die zwei ersten Folgen sicherten sich 0,48 sowie 0,49 Millionen junge Menschen, die Marktanteile lagen bei nur 7,4 und 7,6 Prozent.Am 20. Februar, also eine Woche nach der Premiere, fiel das Interesse nicht größer aus. Im Gegenteil: Nur noch 0,55 und 0,57 Millionen Menschen wollten die Serie sehen, die 1,9 und 2,0 Prozent Marktanteil holte. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern erreichte die Serie mit Hillary Duff 0,36 und 0,39 Millionen Zuseher, sodass man nur auf enttäuschende 5,6 und 5,8 Prozent Marktanteil kam.ProSieben setzte die Serie auch am 27. Februar fort. Die Folgen fünf und sechs sicherten sich 0,55 und 0,45 Millionen Zuschauer. Immerhin fiel das Ergebnis bei den Umworbenen mit 0,45 und 0,40 Millionen etwas besser aus, bei den jungen Menschen erreichte die rote Sieben mit der Produktion aus dem Hause 20th Television immerhin 7,4 und 6,4 Prozent.Aufgrund einer Dokumentation Anfang März fiel die Serie «How I Met Your Father» aus. ProSieben strahlte am Montag, den 13. März, gleich vier Episoden aus. Los ging es mit 0,48 Millionen Zuschauer, wovon 0,36 Millionen zu den jungen Leuten gehörten. Mit 5,7 Prozent gewann man keinen Blumentopf. Das Problem: Die Werte verbesserten sich im Laufe des Abends nicht: Die vierte Folge holte 0,32 Millionen junge Leute und sicherte sich 5,5 Prozent.«How I Met Your Father» war für ProSieben kein besonders großer Erfolg. 0,51 Millionen Menschen schalteten ein und verhalfen der Fernsehstation zu 1,8 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 0,39 Millionen ermittelt, sodass man 6,1 Prozent Marktanteil holte. Erfreulich waren diese Ergebnisse für ProSieben nicht. Vielleicht bekäme die Serie mehr Fans, wenn man sie nach «Young Sheldon» wiederholt.