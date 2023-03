Thomas Heinze: Wir wurden herzlich aufgenommen

Interview

Ab Freitag übernimmt Heinze die Hauptrolle in «Der Alte». Wir sprachen mit ihm über sein aktuelles Projekt.

Nun, grundsätzlich sind Jan und ich ganz unterschiedliche Menschen. Das wirkt sich natürlich auch auf unsere Figuren aus. Als Vorgesetzte haben wir z.B. einen ganz anderen Umgang mit dem Team. Jan war eher ein Art Vaterfigur in seinem Team, das bin ich gar nicht.Absolut. Sidonie und ich haben ja quasi unseren Dienst zeitgleich angetreten. Und wir wurden von den anderen Steph und Yun herzlich aufgenommen.Das wird man sehen. Aber, warum nicht? Wenn es weiterhin so viel Spaß macht, bin ich gerne dabei!Ich glaube der Erfolg und die Langlebigkeit der Serie liegt daran, dass sich «Der Alte», was die Fälle und die Figuren anbelangt, immer an seinem zeitlichen Kontext orientiert hat. Insofern werden die Veränderungen schon von außen vorgegeben.Zum Rollenwechsel 2007 habe ich damals die erste «Der Alte»-Folge gesehen. Kriminalkommissar Erwin Köster hatte einen Raum mit einem Telefon – das wars.Nun ja, ein Computer oder Laptop sollte schon zur Verfügung stehen. Aber, die interessanten Fälle werden im Kopf und nicht am Computer gelöst.Ja, wenn es inhaltlich nicht vorgegeben ist, dann ist das tatsächlich auch ein Kriterium, abgesehen von dem nostalgischen und ästhetischen Aspekt.Ja, selbstverständlich. Von «Bonanza» über «Raumschiff Enterprise» bis hin zu Kojak. Es wurde alles geguckt.Nicht von meiner Seite. Letztendlich ist das eine Entscheidung des Senders und der Produktion.Die Dreharbeiten für eine Staffel „Der Alte“ nehmen ungefähr ein halbes Jahr in Anspruch. Insofern habe ich natürlich weniger Zeit für andere Projekte als vorher. Aber, es bleibt theoretisch genügend Zeit für 2-3 Projekte, wenn sie sich zeitlich koordinieren lassen.Ach, die Resonanz war ganz positiv. Würde ich es wieder machen? Ja, warum nicht. Die Altersmasken war ganz witzig, auch wenn ich nicht glaube, dass wir tatsächlich irgendwann so aussehen werden.