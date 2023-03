«The Lesson Is Murder» startet bei Hulu

US-Fernsehen

Hinter diesem Projekt steht die recht junge Marke ABC News Studios.

Die neueste Serie der ABC News Studios,, geht folgender Frage nach: „Warum hat dieser Mörder getötet?“ Die renommierte Kriminologin und ehemalige FBI-Spezialagentin Dr. Bryanna Fox hat ihre Karriere dieser Frage gewidmet und unterrichtet nun als Universitätsprofessorin die nächste Generation von Kriminologen. Die dreiteilige Serie, die in Zusammenarbeit mit Lone Wolf Media produziert wird, begleitet Dr. Fox und ihr Team von Studenten bei der Untersuchung von drei verschiedenen Mördern, die sie vor der Kamera interviewen, wobei sie direkt in die Köpfe der Mörder eindringen, um psychologische Profile für jeden Fall zu erstellen und schockierende neue Erkenntnisse über ihre Motive zu gewinnen. «The Lesson Is Murder» wird ab Donnerstag, 23. März, nur auf Hulu ausgestrahlt.«The Lesson Is Murder» bietet einen Blick in die Psyche einiger der komplexesten Mörder, darunter der Serienmörder Will Davis, ein ehemaliger Krankenpfleger, der für die Ermordung von vier Patienten verurteilt wurde. Während sein Motiv ein Rätsel bleibt, erzählt Davis Dr. Fox alles in seinem allerersten Rundfunkinterview aus dem Todestrakt. Das Team erstellt auch ein Profil des ehemaligen Sicherheitsbeamten Robert Fratta, der für die Ermordung seiner Frau im Rahmen eines Auftragsmordes verurteilt wurde. Dr. Fox interviewt Fratta aus dem Todestrakt und erforscht, warum der verurteilte Mörder seine Unschuld beteuert. Darüber hinaus untersuchen Dr. Fox und ihr Team auch Ivié DeMolina, die als Anführerin einer Reihe von Raubüberfällen verurteilt wurde, bei denen zwei Männer starben. Dr. Fox und DeMolina begegnen sich von Angesicht zu Angesicht und erforschen, wie die selbsternannte erfolgreiche Geschäftsfrau und spätere Sexarbeiterin hinter Gittern landete.Das Format wird für Hulu von ABC News Studios in Zusammenarbeit mit Lone Wolf Media produziert. Beth Hoppe ist ausführende Produzentin für ABC News Studios. Lisa Q. Wolfinger, Shawn Cuddy und Rushmore DeNooyer sind ausführende Produzenten für Lone Wolf Media.