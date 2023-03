Rührend: Deshalb arbeitet Erik trotz Erkrankung

Soap-Check

Eigentlich kann Erik bei «Sturm der Liebe» nicht seiner Beschäftigung nachgehen. Ulrike erfährt allerdings den Grund, warum er dennoch tut.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Anette beschwört Sandra, Mathias bei der Party im Spotlight noch eine Chance zu geben. Doch dann wird Sandra kurzfristig zu einem Einsatz gerufen. Als sie ins Spotlight kommt, ist es menschenleer. Doch Mathias ist da. Er will einen Neuanfang - mit ihr! Charlotte und Marvin sind verliebt. Sie macht Simon klar, dass er Marvin akzeptieren muss. Nach einer Aussprache kann Simon sich dazu durchringen. Marvin überrascht Charlotte mit einem Romantik-Dinner im "Carlas". Doch Marvin kann nicht zahlen, als Simon die Rechnung bringt. Anette will den fingierten Lkw-Überfall abblasen, mit dem Malte die Versicherung betrügen will. Doch Malte überredet sie und setzt sie auf Ralf an. Sie soll den Staatsanwalt auf der Spotlight-Party aushorchen, doch Ralf weicht Anettes Fragen konsequent aus. Amelie ist genervt, dass sie wegen Joriks Vorschlag zu einer Teambuilding-Maßnahme mit ihren Angestellten genötigt wird. Der Workshop ist erfolgreich, doch Amelie macht Jorik danach eine Ansage. Und dann landet sie wieder im Bett.Werner hat Eriks Plan durchkreuzt und ihn zu Hilfsarbeiten im Hotel verdonnert. Erik, dem die Situation peinlich ist, möchte eine Begegnung mit Ulrike nun vermeiden, hat damit aber keinen Erfolg. Als er ihr notgedrungen erklärt, warum er nun doch im Hotel arbeitet, obwohl er eigentlich krank sein sollte, rührt ausgerechnet das Ulrikes Herz. Robert will seine Natur-Outdoor-Küche auf dem nächsten Frühlingsfest vor großem Publikum präsentieren, doch als er Christoph darauf anspricht, bremst der ihn aus, weil er diesbezüglich bereits Pläne mit Alexandra hat. Unwohl erkennt Robert, dass Werner mit seiner Befürchtung recht hatte: Zusammen halten Christoph und Alexandra die Mehrheit und degradieren sie damit zu Marionetten. Jetzt können sie nur auf Markus‘ Gunst zählen. Um Helene doch noch von der Idee zu überzeugen, mit ihm nach Südafrika zu gehen, hat André einen Plan. Er will bei Max den Eindruck erwecken, Helene stelle ihr eigenes Glück für die geplante Mehrgenerationen-WG hinten an.Severin gibt sich alle Mühe, heimlich die alte Kinderwiege auf Vordermann zu bringen. Tina macht sich über Margot lustig, als diese durch abergläubische Vorzeichen Unheil heraufziehen sieht. Die schreckliche Nachricht über Jennys Tod verbreitet sich in Lansing. Können Gerstl und Tina die frisch verwitwete Sarah in ihrer Trauer auffangen?Bambi wird von Maik zur Teilnahme an einem verbotenen Coup eingeladen. Doch Bambi zögert, denn dafür müsste er Sina ausspionieren. Ute besteht auf eine räumliche Trennung von Benedikt. Als der ihrer Bitte nachkommt, erkennt Ute jedoch, dass es nicht nur um sie geht. Chris und Matteo geraten wegen Matteos Abreiseplänen in einen heftigen Streit. Doch dann muss Chris sich fragen, ob Köln wirklich der richtige Ort für seinen Sohn ist.Maximilian und Justus entscheiden, dass sie Axel loswerden wollen, damit er ihnen keine Probleme mehr bereiten kann. Als Simone erfährt, dass der Ort der DM-Ausrichtung wieder offen ist, erkämpft sie sich eine Chance für eine Bewerbung. Der Imbiss droht, in fremde Hände zu geraten, doch die Community findet zusammen, um diesen gemeinsam zu retten.Sunnys Abschied von Berlin rückt immer näher. Ein letztes Mal trifft sie sich mit ihren Freunden und ihrer Familie, bevor sie schließlich in ihr neues Leben aufbricht. Emily geht der Abschied von Sunny besonders nah. Sascha will ihr über Sunnys Abreise hinweghelfen und gibt deshalb alles, um sie auf andere Gedanken zu bringen. Umso entsetzter ist sie, als sie aufgrund dessen am nächsten Tag Kates Geburtstag verschläft.Sandra gerät am Morgen in eine peinliche Situation. Sie erwischt ihre Tochter Jessi mit einem jungen Mann im Bett. Einmal mehr wird Sandra bewusst, wie unkomfortabel ihre Wohnsituation ist. Es geht aber momentan eben nicht anders. Ihre Freundin Svenja findet es erstaunlich, dass Sandra und Jessi es überhaupt auf so engem Raum miteinander aushalten. Sandra wird allerdings doch nachdenklich, als sie mitbekommt, wie sich Jessi gegenüber dem Typen rechtfertigen muss. Er hält es für ziemlich merkwürdig, dass Mutter und Tochter zusammen in einer Ein-Zimmer-Wohnung leben. Sandra hat Bedenken, dass sie Jessi zu viel zumutet. Sie will mit ihr über das Thema reden. Doch dann gibt es erst einmal eine unangenehme Erinnerung an Sandras Ex-Mann.Vor ihren Kindern macht Paula deutlich, dass die Affäre mit Sami endgültig vorbei ist. Eher bemüht redet sie sich selbst ein, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hat. Sie ist froh, als Sami diese Entscheidung akzeptiert und ebenso cool damit umzugehen scheint. Ab sofort sind sie eben nur noch ganz normale Kollegen. Doch als Paula und Sami unverhofft einen nahen Moment miteinander erleben, gerät Paulas Coolness und Selbstbeherrschung gefährlich ins Wanken. Rick spricht sie später darauf an, wobei Paula jedoch beteuert, mit der Trennung durchaus gut klarzukommen. Das ändert sich aber spätestens, als sie sieht, wie eine Kundin mit Sami flirtet. Paula spürt die Eifersucht in ihr hochsteigen und muss sich vor Rick später eingestehen, vielleicht doch mehr für Sami zu empfinden, als es für eine bloße Affäre üblich wäre.