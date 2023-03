«Ghost Hunters» kehrt zurück

US-Fernsehen

Der Travel Channel wird Anfang April neue Folgen ausstrahlen.

Das weltbekannte Team von TAPS (The Atlantic Paranormal Society) – die paranormalen Ermittler Jason Hawes, Steve Gonsalves, Dave Tango und Shari DeBenedetti – sind mit neuen Folgen vonzurück, die am Donnerstag, den 6. April, um 21.00 Uhr auf Travel Channel und discovery+ ausgestrahlt werden. Auf ihrer Reise durch das ganze Land untersuchen sie gruselige neue Orte und Spukgeschichten, darunter unheimliche paranormale Aktivitäten in Gefängnissen, Bergwerken, Herrenhäusern und sogar dem Hoover-Damm.Bewaffnet mit modernster Technologie, ihrer bewährten Methodik und speziellen Gastermittlern geht das Team beunruhigenden Aktivitäten direkt auf den Grund und lässt nichts unversucht, um die Toten unter den Lebenden zu finden. Acht brandneue, einstündige Episoden werden wöchentlich ausgestrahlt.Zum Kernteam gesellen sich eine Reihe von Experten mit unterschiedlichem paranormalem Hintergrund, die ihre eigene Perspektive und ihr Können zu jedem einzelnen Fall beisteuern. In der ersten Folge trifft sich der Schauspieler Chandler Riggs («The Walking Dead») mit TAPS in Kalifornien, um seltsame Aktivitäten in der Bastille zu untersuchen, einem verlassenen, 125 Jahre alten ehemaligen Wildwest-Gefängnis. Die Gastermittler Satori Hawes und Cody DesBiens schließen sich ebenfalls an, um sich den geisterhaften Insassen zu stellen, die in diesem imposanten alten Gebäude mit einer grausamen Vergangenheit gefangen sind.