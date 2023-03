Führungswechsel: Marion Horn wird Bild-Chefredakteurin

Köpfe

Axel Springer stellt die Chefredaktion des Boulevard-Blatts neu auf. Gleich drei Chefredakteure scheiden aus ihren bisherigen Rollen aus, darunter Johannes Boie und TV-Chef Claus Strunz.

Die ‚Bild‘-Zeitung hat eine neue Führung. Wie der Konzern am Donnerstag-Nachmittag mitteilte, wird die Chefredaktion mit sofortiger Wirkung verkleinert und neu geordnet. Neue Vorsitzende der Chefredaktionen wird Marion Horn, die damit auf Johannes Boie folgt, der die Position vor zwei Jahren übernahm, nachdem Julian Reichelt vor die Tür gesetzt worden war. Horn soll dazu beitragen, die Tageszeitung „journalistisch und strategisch“ weiterzuentwickeln, „mit starkem Boulevard-Profil“, wie es in der Mitteilung heißt. Außerdem will man mit der neuen Chefredaktion den digitalen Wandel aktiv vorantreiben.Neben Horn gehört ab dem 17. April auch Robert Schneider zur nun zweiköpfigen Chefredaktion der 'Bild'-Gruppe. Marion Horn und Robert Schneider werden ‚Bild‘ mit den stellvertretenden Chefredakteuren René Bosch, Timo Lokoschat, Tanja May, Paul Ronzheimer, Mandy Sachse und Yvonne Weiß führen und die einzelnen Verantwortungsbereiche nach Schneiders Antritt genau zuteilen. Bis dahin ist Marion Horn Chefredakteurin sowohl von ‚Bild‘ als auch von ‚Bild am Sonntag‘. Neben Boie scheiden auch Alexandra Würzbach, Chefredakteurin ‚BamS‘, und Claus Strunz, ‚Bild‘-Chefredakteur TV und Video, aus ihren bisherigen Rollen aus. Über mögliche künftige Aufgaben im Hause Axel Springer werde der Konzern zu einem späteren Zeitpunkt informieren, ließ man wissen.Marion Horn bringt eine Menge ‚Axel Springer‘-Erfahrung mit und war über 25 Jahre bei dem Medienunternehmen tätig. 2001 wurde sie Mitglied der Chefredaktion von ‚Bild‘, ehe sie im Oktober 2013 als erste Frau in der Geschichte des Blattes zur Chefredakteurin der ‚Bild am Sonntag‘ ernannt wurde. Horn hatte Axel Springer 2019 verlassen. Sie war zwischenzeitlich beim Beratungsunternehmen Kekst CNC als Partnerin tätig.„'Bild' ist die Nummer 1 in Deutschland und es ist unser Anspruch, dass sie das auch in der Digital Only Ära bleibt. Das ist redaktionell, organisatorisch und kulturell eine fundamentale Transformation. Sie erfordert auch Veränderungen der Chefredaktion. Marion Horn steht für einen klaren Wertekompass, journalistische Exzellenz, Führungsstärke und Leidenschaft für guten Boulevardjournalismus. Robert Schneider hat in den vergangenen 11 Jahren in verschiedenen Aufgaben als Chefredakteur des Burda-Verlags Kreativität und Kompetenz als Blattmacher und Profilschärfe im politischen Journalismus bewiesen. Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Arbeit. Johannes, Alexandra und Claus danken wir – und ich ganz persönlich – für ihren großartigen und langjährigen Einsatz für 'Bild'“, erklärt Claudius Senst, CEO 'Bild'-Gruppe.Mathias Döpfner, CEO von Axel Springer, fügt an: „Ich freue mich sehr, dass Marion Horn und Robert Schneider wieder zurück zu Axel Springer und 'Bild' kommen. Sie stehen für unseren Weg in die Zukunft. Johannes Boie, Alexandra Würzbach und Claus Strunz haben 'Bild' über unterschiedliche Zeiträume maßgeblich geprägt. Für ihren Einsatz und ihre Leistungen danke ich ihnen sehr.“