Tim Raue wird im April zum RTL-Restaurantretter

TV-News

Nach Christian Rach und Steffen Henssler übernimmt Tim Raue den Job als Restauranttester für die Neuauflage des Formats. Dabei verzichtet RTL im April sogar auf den neuetablierten Krimi-Dienstag.

Zuletzt hatte RTL am Dienstagabend eine Marktlücke entdeckt, die der Kölner Sender mal mehr, mal weniger erfolgreich bespielte. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen verzichtet dienstags auf Krimi-Ware, was RTL zu nutzen wusste. Währendvor allem bei den jüngeren Zuschauern punktete, unterhieltweit mehr als drei Millionen Zuschauer. Mitundgeriet die Euphorie zuletzt etwas ins Stocken, doch selbst eine-Wiederholung lief besser als bei der Erstausstrahlung. In der kommenden Woche versucht man sich an der David-Safier-Romanreihe, in der Katharina Thalbach die ehemalige Kanzlerin als Detektivin in der Uckermark verkörpert. Danach folgt ein DFB-Länderspiel und eine «Cobra 11»-Wiederholung.Ab dem 11. April verabschiedet sich RTL dann vorerst von seinem „tödlichen Dienst-Tag“ und präsentiert stattdessen die Neuauflage von [[Der Restauranttester, die man im vergangenen Jahr angekündigt hatte ( Quotenmeter berichtete ). Nach Christian Rach und Steffen Henssler übernimmt Spitzenkoch Tim Raue diesen Job, dann unter dem Titel. Gemeinsam mit seiner Ehefrau und Geschäftspartnerin Katharina Raue möchte er existenzbedrohten Restaurantbetrieben aus der Krise helfen und die Betreiber bei einem Neustart unterstützen.Durch klare Fehlerbenennung, Marketing-Konzepte und Hilfe zur Selbsthilfe möchte Tim Raue Gastronomen Mut machen und die Passion in ihnen neu erwecken. Katharina Raue soll sich als Marketing-Spezialistin auf die aktuellen Trends in der Gastronomie fokussieren. Gemeinsam bieten die Raues unter anderem einem Restaurant in Vallendar und in Saarbrücken ihre Hilfe an, die Ruder kurz vor dem Existenz-Aus noch einmal herum zu reißen. In den drei geplanten Folgen geht es aber nicht nur um gescheiterte Restaurants, sondern auch um die letzten Prozente hin zum ganz großen Erfolg. Ein Berliner Restaurant kämpft seit Jahren um einen Michelin-Stern. Tim Raue zeigt dem Betreiber, wie es funktionieren kann.