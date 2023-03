Vierte «Ted Lasso»-Staffel in Arbeit?

England

Jason Sudeikis äußerte sich über eine mögliche Fortsetzung.

Monatelang haben fast alle Beteiligten angedeutet, dassnach den Episoden der dritten Runde, die am Mittwoch debütierte, zu Ende gehen würde. Die Spekulationen wurden durch Berichte angeheizt, wonach die Produktion dieses Mal eine größere Herausforderung darstellte, da die Drehbücher für Staffel drei aufgrund der hohen Erwartungen, die an sie gestellt wurden, stark überarbeitet werden mussten. Sudeikis trug auch mehr Verantwortung, da er die Aufgaben des Showrunners übernahm. Im Gespräch mit dem US-Branchendienst ‚Variety‘ spielte Sudeikis diese Bedenken herunter."Die Überarbeitungen waren die gleichen, die wir immer gemacht haben", sagt er. "Wenn überhaupt, dann hat das Unterfangen so lange gedauert, weil die Geschichten einfach so dicht sind. ...Und obwohl uns die Frage 'Ist das die letzte Staffel?' schmeichelt, ist es eine Tatsache, dass diese Staffel inhaltlich gesehen, wenn man nur nach der Laufzeit geht, eine vierte Staffel in sich hat."Serienstar Brett Goldstein sagt, witzelnd über das Ende und eine Fortsetzung. "Ich liebe es, Roy Kent zu spielen. Ich habe Jason eine Idee für eine vierte Staffel unterbreitet, die er in Betracht zieht", sagt er mit ernstem Gesichtsausdruck. "Das Problem ist, dass in Staffel 3drei fünf der Hauptfiguren sterben, also ist mein Plan für Staffel vier, dass Ted als Geist zurückkommt, und zwar als 'Geister-Ted'. Er spukt durch die Flure, aber er versucht nur, zu inspirieren. Manche Leute glauben nicht an Geister, und das ist die Reise, auf die sich das Team begibt, um schließlich an Geister zu glauben... Jason sagt, er denkt nur darüber nach."