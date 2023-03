Disney beendet «Willow»

US-Fernsehen

Die Fernsehserie brachte Disney+ nicht die gewünschten Abrufe.

Die Fernsehserieist nach nur einer Staffel bei Disney+ beendet. Die Nachricht kommt rund zwei Monate nachdem die epische Fantasy-Serie ihre achte und letzte Folge ausgestrahlt hat. Die Serie startete im November 2022 und wurde bis Januar 2023 ausgestrahlt.«Willow» setzte die Geschichte des gleichnamigen Films fort, wobei Warwick Davis in der Titelrolle des Willow Ufgood in die Serie zurückkehrte. Ursprünglich wurde berichtet, dass die Serie bereits 2019 bei Disney+ in Arbeit war und Ende 2020 zur Serie bestellt wurde.Neben Davis gehörten Ruby Cruz, Erin Kellyman, Ellie Bamber, Tony Revolori, Amar Chadha-Patel, Dempsey Bryk und Joanne Whalley zum Cast der Serie. In der offiziellen Beschreibung der Serie heißt es: "In einer magischen Welt, in der Heinzelmännchen, Zauberer, Trolle und andere mystische Kreaturen gedeihen, geht das Abenteuer weiter, wenn eine unwahrscheinliche Gruppe von Helden zu einer gefährlichen Suche an Orte weit jenseits ihrer Heimat startet, wo sie sich ihren inneren Dämonen stellen und zusammenkommen müssen, um ihre Welt zu retten."