«The Masked Singer»: ProSieben enthüllt die ersten Masken  mit einem Twist

Die achte Staffel der ProSieben-Sendungwirft ihre Schatten voraus. Am 1. April stehen in Köln wieder zahlreiche Prominente auf der Bühne und geben ihre Gesangskünste zum Besten und werden dabei von bunt inszenierten Kostümen maskiert sein. Die ersten drei Masken der neuen Runde hat ProSieben knapp zwei Wochen vor dem Staffelstart enthüllt. Mit dabei sind das Seepferdchen, das im Dunkeln leuchtet sowie der Igel, der mit rund 10.000 handgefertigten Nadeln verziert ist und der Schuhschnabel, ein afrikanischer Vogel, der den Pelecaniformes zugeordnet wird. Dieser kann seine Augenfarbe wechseln.Neben den Maskeraden hat sich ProSieben weitere Neuerungen überlegt, die sich gezielt an das Publikum vor den Fernsehgeräten richten. „«The Masked Singer» wird so nah wie nie“, verspricht Unterhaltungschefin Natalie Zizler und führt aus: „Denn in Staffel acht wechseln wir erstmalig die Perspektive und überraschen die Zuschauer:innen mit völlig neuen Blickwinkeln AUS den Masken. Wie das funktioniert? Erstmals platzieren wir Kameras unter den Masken.“Außerdem lädt der Sender zum Gestalten der Masken während der Staffel ein. „Zusätzlich machen wir unsere «Masked Singer»-Fans zu Programm-Manager:innen. Über die JoynMe-App können sie beispielsweise mitentscheiden, ob und wie sich die ein oder andere Maske für die nächste Show verändern soll“, so Zizler.Unverändert bleibt das Personal rund um die Masken. Matthias Opdenhövel führt durch die ProSieben-Erfolgsshow, die von Endemol Shine Germany produziert wird. Im Rateteam rätseln wieder Ruth Moschner und Rea Garvey gemeinsam mit jeweils einem wöchentlich wechselnden Gast.