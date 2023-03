«Bass Reeves» nimmt Garrett Hedlund auf

US-Fernsehen

Der Schauspieler aus «Tulsa King» hat eine weitere Rolle übernommen.

Garrett Hedlund wurde für eine wiederkehrende Gastrolle in Taylor Sheridans kommender Serie, die bei Paramount+ startet, verpflichtet. Er wird Garrett Montgomery darstellen, einen so genannten Posse-Mann aus dieser Zeit, den Bass wegen seines Reitwissens und seiner Ortskenntnis anheuert.Er gesellt sich zu den bereits angekündigten Stars, darunter Hauptdarsteller und ausführender Produzent David Oyelowo sowie die Serien-Stammgäste Lauren E. Banks, Demi Singleton, Forrest Goodluck und Barry Pepper. Dennis Quaid und Grantham Coleman werden ebenfalls in wiederkehrenden Rollen zu sehen sein.Hedlund ist derzeit in der Paramount+-Serie «Tulsa King» zu sehen und wird als nächstes in dem Film «The Tutor» mitspielen, der am 24. März in die Kinos kommen soll. «Bass Reeves» erzählt die Geschichte des legendären Gesetzeshüters des Wilden Westens. Reeves arbeitete in der Zeit nach dem Wiederaufbau als Bundespolizist im Indianerterritorium und nahm über 3.000 der gefährlichsten Verbrecher fest, ohne jemals verwundet zu werden, was ihn zum größten Grenzhelden der amerikanischen Geschichte machte. Die Dreharbeiten für die Serie finden derzeit in Texas statt.