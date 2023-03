Matthew McConaughey und Woody Harrelson drehen zusammen

US-Fernsehen

Die beiden Schauspieler waren einst in «True Detective» zu sehen. Jetzt stehen sie für Apple vor der Kamera.

Die «True Detective»- und «EDtv»-Kollegen Matthew McConaughey und Woody Harrelson treffen sich erneut auf dem Bildschirm, dieses Mal für eine neue Apple-TV+-Comedy von Schöpfer David West Read («The Big Door Prize»). Und dieses Mal spielen McConaughey und Harrelson tatsächlich Versionen von sich selbst. In Reads unbetitelter, halbstündiger Komödie mit zehn Episoden versuchen McConaughey und Harrelson – zusammen mit ihren Familien – auf McConaugheys Ranch in Texas zusammenzuleben. Und natürlich wird die langjährige Freundschaft auf diese Weise auf die Probe gestellt.In der Beschreibung nennt Apple TV+ die neue Serie "eine zu Herzen gehende Liebesgeschichte, die sich um die seltsame und schöne Verbindung zwischen Matthew McConaughey und Woody Harrelson dreht". Skydance Television steckt hinter der Serie, die von Read sowie Harrelson und McConaughey produziert wird. Weitere ausführende Produzenten sind David Ellison, Dana Goldberg und Matt Thunell für Skydance Television sowie Bill Bost und Jeremy Plager.McConaughey und Harrelson spielten 2014 gemeinsam die Hauptrollen in HBOs bahnbrechendem Anthologie-Krimidrama «True Detective» als Louisiana State Police Detective Rust Cohle bzw. Marty Hart. Beide Schauspieler wurden für ihre Rollen als Hauptdarsteller für jeweils einen Emmy nominiert.