RTL+ schickt «Temptation Island» noch im März in Runde fünf

TV-News

Lola Weippert lädt wieder vier Paare zum Beziehungstest, der diesmal in Portugal stattfindet.

Beim Streamingdienst RTL+ bedeutet der Frühling-Zeit. Die Reality-Show wird bereits seit 2019 auf Sendung geschickt und daran ändert sich auch diesmal nichts. Wie der Kölner Streamer nun mitteilte, startet die fünfte Staffel noch in diesem Monat, genauer gesagt am 30. Mai. Erneut moderiert Lola Weippert die Show, die diesmal in Portugal produziert wird. Im vergangenen Jahr waren die Paare und Singles in Griechenland anzutreffen.Gleich bleibt aber, dass wieder vier Paare sich dem ultimativen Beziehungstest stellen. Die Paare müssen sich voneinander verabschieden, sodass die Männer und Frauen jeweils separate Villen beziehen. Dort warten jeweils flirtwillige Singles des anderen Geschlechts. Die vergebenen Teilnehmer müssen der „Versuchung im Paradies“ widerstehen. Geplant sind insgesamt zwölf Folgen sowie eine Wiedersehensepisode, die im Wochentakt gesendet werden.Die fünfte Staffel wurde von Banijay Germany produziert. Die teilnehmenden Paare und Singles werden in Kürze bekanntgegeben. Ob die Folgen auch in diesem Jahr wieder im linearen RTL-Programm ausgestrahlt werden, ließ der Sender bislang offen. Am 23. März veröffentlicht RTL+ eine Sneak Peak für die erste Folge.