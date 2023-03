Quotencheck

Für die jüngste Eigenproduktion um Paula Lambert haben die Verantwortlichen alle möglichen Zutaten in einen Topf geworfen.

Paula Lambert, Rechtsanwalt Alexander Stevens, ein paar Aufnahmen, ein Set, zack feddich: «Sex Crime Storys – Paula im True Crime Fieber». Die neue Eigenproduktion von sixx bietet genau dies, was man sich erhofft: Frivole Geschichten am Montagabend. Los ging die Reise am Montag, den 6. Februar, um 20.15 Uhr. Der nur 36-minütige Auftakt handelte unter anderem von einem Informatik-Student, der ursprünglich aus dem Ausland kommt und auf einer Online-Dating-Plattform sein Glück versuchte. Seine schlechten Sprachkenntnisse bringen ihn in eine prekäre Lage.Wie die Geschichte ausging? Das wollten 0,20 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren sehen, die Folge „Match“ erreichte einen Marktanteil von 0,7 Prozent. Mit 0,08 Millionen Werberelevanten erreichte der Frauensender 1,2 Prozent. Mit der Ausgabe „Feucht“, die eine Woche später folgte, blieben 0,16 Millionen Menschen dran, der Marktanteil sank auf 0,5 Prozent. Mit 40.000 jungen Zuschauern hatte Lambert noch 0,6 Prozent Marktanteil.„Maskerade“ handelt von einer jungen Studentin und einem Taxifahrer. 0,16 Millionen Menschen sahen sich das an, der Marktanteil blieb mit 0,5 Prozent unverändert. Allerdings waren 0,07 Millionen junge Menschen dabei, sodass der Marktanteil auf 1,1 Prozent kletterte. Sieben Tage später wollten 0,17 Millionen noch „Asche“ sehen, die Sendung verbuchte 0,6 Prozent. 0,08 Millionen 14- bis 49-Jährige sicherte 1,4 Prozent Marktanteil.Am 6. März ging es bei sixx um 20.15 Uhr weiter. 0,11 Millionen Menschen verfolgten die Geschichten um „Voyeur“, die auf 0,4 Prozent bei allen und 1,0 Prozent Marktanteil kam. Nur zwei Stunden später ging es mit frivolen Familien-Sex-Geschichten weiter. 0,12 Millionen Menschen blieben dran, der Marktanteil stieg auf 0,7 Prozent. Die jungen Menschen schalteten ein: 0,03 Millionen und 1,0 Prozent.Im Durchschnitt kam «Sex Crime Storys – Paula im True Crime Fieber» auf 0,15 Millionen Fernsehzuschauer und einen Marktanteil von 0,6 Prozent. Bei den jungen Menschen fuhr man solide 0,06 Millionen und ein Prozent ein, die Nachtwiederholungen schlugen sich mit 1,1 Prozent bei den Umworbenen recht ordentlich. Am späten Samstagabend wurden die sechs Folgen ebenfalls wiederholt: 1,0 Prozent Marktanteil schnappten sich die Verantwortlichen.Die neue Sendung «Sex Crime Storys - Paula im True Crime Fieber» ist zwar jetzt keinesfalls ein Höhepunkt im sixx-Programm, aber eine solide Idee, um das Programm auszubauen. Einer zweiten Staffel dürfte aufgrund der günstigen Produktionskosten eigentlich kaum etwas im Wege stehen.