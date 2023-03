«Making a Murderer»: Netflix gewinnt Klage

Vermischtes

Ein Bundesrichter hat der Klage eines pensionierten Polizisten nicht recht gegeben.

Ein Bundesrichter hat die Verleumdungsklage eines pensionierten Polizeibeamten abgewiesen, der behauptet hatte, die Netflix-Doku-Seriehabe ihn fälschlicherweise beschuldigt, Beweise untergeschoben zu haben. In einer Entscheidung über ein summarisches Urteil stellte Richter Brett Ludwig am Freitag fest, dass der Kläger, Andrew Colborn, nicht nachweisen konnte, dass Netflix oder die Filmemacher bei der Darstellung seiner Person mit "tatsächlicher Böswilligkeit" gehandelt hatten.Die Doku-Serie, die im Dezember 2015 ausgestrahlt wurde, verfolgte die Theorie der Verteidigung, dass die Polizei einem Mann, Steven Avery, einen Mord angehängt hatte, den er nicht begangen hatte. Avery wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, obwohl er weiterhin verschiedene Berufungen anstrebt.Die Serie wurde zum Durchbruch für Netflix und läutete einen True-Crime-Boom bei dem Dienst ein. Colborn reichte 2018 Klage ein und behauptete, er sei durch die Serie "weltweit der Lächerlichkeit preisgegeben" worden. In der Klage wurde behauptet, dass «Making a Murderer» die Fakten verzerrt, Zeugenaussagen verändert und wichtige Informationen ausgelassen habe, um Colborn fälschlicherweise als korrupten Beamten darzustellen, der Beweise untergeschoben habe.