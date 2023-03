Sarah Shahi übernimmt ABC-Justizdrama

US-Fernsehen

Die Darstellerin aus «Person of Interest» und «Sex/Life» hat eine Hauptrolle an Land gezogen.

Sarah Shahi hat die Hauptrolle im ABC-Dramapilotfilmübernommen. Das Projekt wurde ursprünglich im Dezember als Pilotfilm bei dem Sender bestellt. Shahi wird die Rolle der Mia Bahari in der Serie spielen, die als eine juristische Soap mit hohem Einsatz beschrieben wird. Shahi ist auch als Produzentin an dem Projekt beteiligt.In der offiziellen Beschreibung des Charakters heißt es: "Wir werden Mia Bahari in zwei verschiedenen Phasen ihres Lebens kennenlernen. In der einen ist sie eine brillante, erfolgreiche Richterin am Berufungsgericht, die für den Obersten Gerichtshof der USA vorgesehen ist ... solange ihre dunklen und schmerzhaften Geheimnisse die Nominierung nicht zum Scheitern bringen. In einem anderen ist sie eine junge, aufbrausende Anwältin, die manchmal schmerzhaft unbeholfen, aber genial ist, wenn es darum geht, sich in den vielen Nuancen des Gesetzes zurechtzufinden. Außerdem ist sie in einer Liebesbeziehung zwischen zwei verfeindeten Brüdern gefangen, die die Ursache für genau die Dinge sind, die sie vor ihren Ermittlern am Obersten Gerichtshof zu verbergen versucht."Joey Falco ist der Autor und ausführende Produzent des Pilotfilms. Shahi wird nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern auch produzieren. Melvin Mar, Jake Kasdan und Jordan Cerf sind ebenfalls ausführende Produzenten. Paul McGuigan wird Regie führen und den Pilotfilm produzieren. 20th Television ist das Studio. Mar und Kasdan sind derzeit bei 20th TV über The Detective Agency unter einem Gesamtvertrag.