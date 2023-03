Auftakt der neuen VOX-Musikshow «Song Clash» bleibt hinter den Erwartungen zurück

Quotennews

Die mauen Resultate, die gestern mit der Premiere eingefahren wurde, sind sicher noch nicht das, was sich der Sender erhofft hatte.



VOX startete gestern die neue Musikshow, bei welcher Prominente, die nicht aus der Musikbranche stammen, in Gesangsduellen gegeneinander antreten müssen. Dies geschieht stets in Zweier-Teams und in der ersten Folge stellten Tim Oliver Schultz, Mirja Boes, Nelson Müller, Claire Oelkers, Tom Beck und Annett Möller ihr Können unter Beweis. Janin Ullmann ist als Moderatorin des neuen Formats im Einsatz. Die Sendung stammt von den Machern von «Sing meinen Song» und will somit sicherlich auch an den Erfolg des Programms anknüpfen.All zu erfolgreich, wie der Sender sich dies vermutlich erwünscht hatte, verlief der Auftakt jedoch nicht. Zur Primetime fanden sich 0,70 Millionen Fernsehende bei VOX ein. Somit wurde hier eine ausbaufähige Quote von 2,7 Prozent ermittelt. Auch in der Zielgruppe, die mit 0,24 Millionen Jüngeren vertreten war, war definitiv noch Luft nach oben. Hier stand ein mauer Marktanteil von 4,5 Prozent auf dem Papier.Der Sender schob zwei Ausgaben vonnach. Zunächst verharrten noch 0,61 Millionen Zuschauer auf dem Sender, wodurch der Marktanteil auf akzeptable 3,5 Prozent wuchs. Im Anschluss bei einem Publikum von 0,53 Millionen Menschen hob sich die Sehbeteiligung sogar knapp über den Senderschnitt auf 5,0 Prozent. Für die beiden Ausgaben ließen sich 0,20 sowie 0,16 Millionen Werberelevante begeistern. Der Marktanteil kletterte hier zunächst auf passable 5,8 und dann gute 7,4 Prozent.