«Mission: Job Unknown» fällt nach kurzzeitigem Erfolg in ein Tief

Quotennews

In der vergangenen Woche deutete sich an, dass die neue Dokusoap endlich Fuß fassen konnte. Doch dieser Erfolg war gestern nach einem deutlichen Sturz nach unten schnell wieder vergessen.



Bei der ProSieben-Dokusoapwerden Promis in die verschiedensten Länder der Welt geschickt, um dort neuen Jobs nachzugehen. Als es für die NoAngels-Sängerinnen Nadja Benaissa und Lucy Diakovska nach Irland ging, hätten sie zu Beginn sicherlich nicht damit gerechnet, dass sie dort Geister jagen sollen. Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer und Olympiasiegerin Anni Friesinger stellten hingegen ihre Fähigkeiten als Safari-Guides in Südafrika unter Beweis.Nach einem durchwachsenen Start hatte sich das Format in der vergangenen Woche erstmals etwas besser präsentiert. Bei 0,75 Millionen Fernsehenden hatte sich der Marktanteil so auf annehmbare 3,0 Prozent erhöht. Die 0,49 Millionen Jüngeren hatten sich mit einer Quote von 9,0 Prozent erstmals über den Senderschnitt geschoben. Dieser kurzfriste Erfolg war jedoch genauso schnell verschwunden, wie er gekommen war. Gestern wurde stattdessen mit lediglich 0,44 Millionen Zuschauern ein neuer Tiefstwert verbucht. Der Marktanteil sackte so auf ernüchternde 1,7 Prozent ab. Auch die 0,28 Millionen Umworbenen konnten sich nicht bei mehr als mauen 5,2 Prozent halten.Beihatte Klaas Heufer-Umlauf gestern Anke Engelke und Riccardo Simonetti zu Gast. Doch auch diese Sendung wurde vom geschwächten Vorlauf ein deutliches Stück nach unten gedrückt. Die verbleibenden 0,30 Millionen Interessenten landeten erneut bei niedrigen 1,7 Prozent. Die 0,21 Millionen Werberelevanten stürzten von passablen 8,1 Prozent Marktanteil in der Vorwoche auf nun mäßige 5,7 Prozent ab.