«Navy CIS: Hawaii» startet erfolgreich in die zweite Staffel

Quotennews

Zum Auftakt übertraf man sogar die Werte, mit denen die erste Staffel im Vorjahr zu Ende gegangen war.



Sat.1 startete gestern zur Primetime die Ausstrahlung der zweiten Staffel von. Bereits im Vorjahr hatte die Sendung kontinuierlich für überzeugende Resultate gesorgt und auch jetzt gelang es, an den Vorjahreserfolg anzuknüpfen. War die vorherige Staffel mit 1,13 Millionen Fernsehenden zu Ende gegangen, starte man nun mit 1,39 Millionen Neugierigen. Somit landete man genau im Senderschnitt von 5,2 Prozent Marktanteil. Auch die 0,37 Millionen Jüngeren startete erfolgreich mit einer soliden Quote von 6,5 Prozent.RTL eröffnete die Primetime gestern mit dem. Das Interesse an der Sondersendung fiel mit 2,96 Millionen Fernsehenden sehr groß aus, was für den Sender starke 11,0 Prozent Marktanteil bedeutete. Auch bei den 0,78 Millionen Jüngeren wurden hohe 13,6 Prozent gemessen. Es folgte der Thriller, welcher gestern sogar besser lief als die Erstausstrahlung vor knapp einem Jahr. Mit 1,94 Millionen Zuschauern wurden weiterhin gute 8,0 Prozent Marktanteil eingefahren. Lediglich die 0,34 Millionen Umworbenen brachen auf eine mäßige Quote von 6,7 Prozent ein.Ebenfalls einen Thriller, nämlich, hatte Kabel Eins zur Primetime im Programm. Auch hier war man mit 0,98 Millionen Interessenten sowie hohen 4,0 Prozent Marktanteil gut unterwegs. Die 0,28 Millionen Werberelevanten überzeugten ebenfalls mit 5,4 Prozent. Es folgte der Actionfilm, welcher bei einem Publikum von 0,69 Millionen Menschen sogar auf herausragende 5,9 Prozent Marktanteil erhöhte. Auch die 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährigen durften sich über eine starke Sehbeteiligung von 7,6 Prozent freuen.