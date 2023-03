«Das große Promibacken»: Sat.1 plant Osterspezial

TV-News

Neben Cupcakes und einer 3D-Osterhasen-Torte sollen die teilnehmenden Duos auch die ligurische Osterspezialität „Torta Pasqualina“ zubereiten.

Zwei Tage vor Karfreitag feiert in diesem Jahr Sat.1 bereits das Osterfest und hat dafür das passende Essen angekündigt. Dies soll nämlich im Rahmen der Spezialsendungangefertigt werden, die am Mittwoch, 5. April, um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird. in dem Special treten sechs prominente Hobbybäcker mit Erfahrung aus der Sat.1-Show erstmals in Zweierteams gegeneinander an, sodass es nicht nur auf Talent am Ofen, sondern vor allem auf Teamwork ankommt.Mit dabei sind Schauspielerin Janine Kunze (Gewinnerin «Das große Promibacken» 2017 und Weihnachtsspezial 2018) und Moderator Ralph Morgenstern (Teilnehmer 2017), Profitänzerin Ekaterina Leonova und Schlagersänger Jürgen Milski (beide in der 2021er-Staffel dabei gewesen) sowie Choreograf und Fitness-Coach Detlef Soost und Schauspielerin Natalia Avelon (beide Teilnehmer 2022). Die Jury vergibt gruppenweise die Punkte. Das Duo, das insgesamt die meisten Punkte in drei Challenges sammelt, gewinnt den goldenen Cupcake und 10.000 Euro für einen guten Zweck. Moderiert wird "Das große Promibacken - Osterspezial" von Enie van de Meiklokjes.In der ersten Aufgabe „Pull Apart Cupcakes“ fordern die Juroren Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs zwei unterschiedliche Geschmacksrichtungen der kleinen Törtchen, die zu einem österlichen Gesamtmotiv zusammengesetzt werden sollen. Außerdem soll die ligurische Osterspezialität „Torta Pasqualina“ umgesetzt werden und der Höhepunkt wird eine mehrstöckige 3D-Osterhasen-Torte, die in der abschließenden Aufgabe „Unser großer Osterhase“ gefertigt werden soll.«Das große Promibacken – Osterspezial» ist eine Produktion von Tower Productions. Direkt im Anschluss, ab 23:05 Uhr, geht's in Sat.1 weiter beimmit niederländischer Eierlikör-Vlaai und schwedischem Hefekuchen.