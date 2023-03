«Blade Runner 2099» wird von Jeremy Podeswa umgesetzt

US-Fernsehen

Mit dem jüngsten Projekt von Amazon soll die legendäre Spielfilm-Reihe fortgesetzt werden.

Der «Game of Thrones»-Regisseur Jeremy Podeswa hat die Regie für den Pilotfilm der kommenden limitierten Serievon Amazon Prime Video übernommen. Podeswa, der zuletzt als Regisseur der HBO-Max-Serie «Station Eleven» für den DGA Award nominiert war, wird auch als produzierender Regisseur und ausführender Produzent von «Blade Runner 2099» fungieren.Die neue Serie ist eine TV-Fortsetzung des Films «Blade Runner 2049» ► (der seinerseits eine Fortsetzung des bahnbrechenden Originals "Blade Runner" ist) und stammt von der Showrunnerin und ausführenden Produzentin Silka Luisa («Shining Girls»). Ridley Scott ist auch ausführender Produzent bei «Blade Runner 2099» an Bord, das von Alcon Entertainment und Scott Free Productions produziert wird. Ebenfalls zum Autorenteam gehört Tom Spezialy («The Leftovers»), der auch als ausführender Produzent fungieren wird.«Blade Runner 2099» hat schon lange auf sich warten lassen. Scott enthüllte erstmals im November 2021, dass die Serie in Arbeit sei, während Amazon im Februar 2022 bekannt gab, dass sie sich in Entwicklung befände. Im vergangenen September wurde die Serie offiziell bestellt. Über die Handlung der neuen Prime-Video-Serie wurde noch nichts bekannt gegeben.