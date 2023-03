«Galileo» startet Eventwoche Mission to Moon

TV-News

Anlässlich der NASA-Mission „Artemis III“ plant «Galileo» eine Event-Woche, bei der zwei Reporter 48 Stunden in einem Mond-Habitat leben sollen.

Das tägliche Wissensmagazingehört auch nach vielen Jahren auf Sendung noch immer zu den stärksten Formaten des Privatsenders ProSieben . Erst am Montag fuhr man in der werberelevanten Zielgruppe 11,9 Prozent Marktanteil und verfehlte die Jahresbestmarke von 12,2 Prozent (30. Januar) nur knapp. Im April möchte die tägliche Sendung ebenfalls hoch hinaus. Am 24. April startet man die Event-Woche „Mission to Moon“, die sich um die Frage dreht, worauf es ankommt, wenn Menschen auf dem Mond siedeln. ProSieben plant das Event anlässlich des für 2025 vorgesehenen NASA-Projekts „Artemis III“, bei dem erstmals seit rund 50 Jahren Menschen zum Mond reisen werden, um dort langfristig eine Raumstation aufzubauen.„Der Mond ist und bleibt ein Sehnsuchtsort“, sagt «Galileo»-Moderator Aiman Abdallah und fragt: „Aber kann man dort wirklich wohnen, so wie es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon heute planen? Wir möchten unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auf eine ganz besondere Reise mitnehmen. Unsere Reporterin Claire Oelkers und unser Reporter Christoph Karrasch wagen für «Galileo» das Experiment und leben 48 Stunden lang vollkommen isoliert in einem Mond-Habitat. Für Claire und Christoph wird diese ungewöhnliche Umgebung sicherlich eine große Herausforderung.“Oelkers und Karrasch treten zu Beginn der Woche zum Experiment an und schließen sich für zwei volle Tage im sogenannten SHEE Mond-Habitat ein: Die 28 Quadratmeter kleine, abgeriegelte Simulationskapsel wiegt sechs Tonnen und steht normalerweise in der "International Space University" in Straßburg. Zusätzlich zum TV-Event live bei «Galileo» kann das Publikum das Experiment 48 Stunden lang exklusiv über die JoynMe-App verfolgen.