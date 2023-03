Die Bella-Zwillinge verlassen die WWE

Köpfe

Vor einer Woche kündigte Amazon an, dass Nikki und Brie Bella die Moderation von «Twin Love» übernehmen.

Nach 16 Jahren bei der WWE haben die Schwestern, die beruflich als Bella Twins bekannt sind, bekannt gegeben, dass sie das Wrestling-Entertainment-Unternehmen verlassen – und dass sie zu ihren echten Namen Brie und Nikki Garcia zurückkehren werden. "Heute sind wir offiziell die Garcia-Zwillinge, Brie und Nikki Garcia", sagte Nikki am Dienstag in der neuen Folge ihrer SiriusXM-Show, die jetzt «The Nikki & Brie Show» heißt. Die Zwillingsschwestern unterschrieben 2007 bei der WWE und debütierten damals als The Bella Twins.Nach Angaben des US-Patent- und Markenamts besitzt WWE derzeit die Marke «Bella Twins». Der YouTube-Kanal der Bella Twins, der einst mehr als 3,5 Millionen Abonnenten hatte, ist auf der Videoplattform nicht mehr verfügbar. Ein Vertreter der WWE lehnte es ab, den Weggang der Schwestern zu kommentieren.Letzte Woche kündigte Amazon Studiosan, eine neue Dating-Wettbewerbsserie, die von Brie und Nikki moderiert wird. Die Show, die von ITV Entertainment produziert wird, soll diesen Sommer auf Prime Video und gleichzeitig auf Amazon Freevee in den USA und Großbritannien starten. In der offiziellen Beschreibung der Show heißt es: „«Twin Love» ist ein soziales Dating-Experiment, das das Liebesleben von eineiigen Zwillingen erforscht. Zehn Zwillingspaare werden aufgeteilt und in zwei Häusern mit 'identischer' Besetzung untergebracht, wo sie eine einzigartige und fesselnde Suche nach Liebe beginnen."