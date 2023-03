WGA äußert sich zum Autorenstreit

Vermischtes

Seit der Umstellung auf Streaming sind die Autoren nicht mehr richtig bezahlt worden.

Die Writers Guild of America (WGA) hat am Dienstag ihre Argumente im Vorfeld der Tarifverhandlungen dargelegt und einen Bericht veröffentlicht, in dem behauptet wird, dass die Autoren in der Streaming-Wirtschaft "zurückfallen". Der Bericht folgt auf ein weiteres Memo an die Mitglieder vom vergangenen Freitag, in dem argumentiert wird, dass Unterhaltungsunternehmen trotz hoher Verluste auf ihren Streaming-Plattformen insgesamt sehr profitabel bleiben.Der jüngste Bericht konzentriert sich auf Branchentrends hin zu kürzeren TV-Saisons, die nach Ansicht der Gilde die Gehälter der Autoren gedrückt haben. Im Vergleich zu vor zehn Jahren arbeitet laut WGA ein höherer Prozentsatz der Autoren für die Mindestlöhne der Gilde. "Die Unternehmen haben die Umstellung auf das Streaming genutzt, um die Autoren unterbezahlt zu halten, was zu unsicheren, schlechter bezahlten Modellen für die Arbeit der Autoren geführt hat", heißt es in dem Bericht. "Unsere Verhandlungen für 2023 müssen die Vergütung der Autoren deutlich ansprechen".Die Gewerkschaft und die Alliance of Motion Picture and Television Producers haben am Montag Vorschläge ausgetauscht und starten nächste Woche ein persönliches Treffen. Der derzeitige Vertrag läuft am 1. Mai aus.