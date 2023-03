Weiter tadellos: «Das perfekte Dinner»

Quotennews

Eine weitere Woche ging für «Das Perfekte Dinner» vorbei - wieder schauten jeden Tag mehr als eine Million Zuschauer zu.

Auch die zweite März-Woche kann bei VOX als "perfekte Woche" abgehakt werden. Zumindest, wasangeht. Gesendet aus München, startete die Koch-Woche bei Niko vor 1,44 Millionen Zuschauern und damit einem Marktanteil von 6,0 Prozent. Es gab Ceviche mit Avocado, Mango und Cherrytomaten, dazu Garnelen, Lachsfilet in Dill-Weißweinsauce mit bunten Möhren und Kartoffel-Sellerie-Püree und zur Nachspeise Pochierte Gewürzbirne mit warmer Schokoladensauce. Aus der Gesamtreichweite ließen sich 0,49 Millionen Umworbene definieren, hiermit waren 10,7 Prozent Marktanteil möglich. Tag zwei führte in der bayerischen Landeshauptstadt zu Mascha. Hier gab es Avocado / Tomaten / Kartoffeln / Garnelen, Kalb / Spitzmorcheln / Spätzle und abschließend Himbeeren / Apfelstreusel / Schoko / Quitte.Der Dienstag lief vor 1,45 Millionen Zuschauer und 0,42 Millionen Werberelevanten ab, hiermit waren Marktanteile von 5,9 und 8,8 Prozent drin. Angekommen am Mittwoch ließen die Reichweite etwas nach, insgesamt kamen 1,38 Millionen zusammen, die Zielgruppe landete bei 0,39 Millionen. Jedoch stiegen beide Marktanteile auf 6,0 und 9,3 Prozent. An den Töpfen stand Fira, ihr Menü: Borschtsch, dazu herzhafter Pfannkuchen mit Dill und koreanischer Karottensalat, Plov, dazu ein leichter Gemüsesalat und Essiggurken und Chak Chak, dazu Granatapfel und Pistazien.Am Donnerstag musste sich Lena beweisen, unter dem Motto "Mein Lieblinge" servierte sie Kürbis / Hefeteig, Rind / Süßkartoffel / Grünzeug / Rotwein und Schokoladenduo / Likör / Feingebäck. Die Gesamtreichweite blieb mit 1,38 Millionen zum Vortag gleich, der Marktanteil stieg leicht auf 6,2 Prozent. Die Zielgruppe steigerte sich auf 0,42 Millionen und demnach auf 9,9 Prozent. Der Freitag setzte der Woche gewissermaßen die Krone auf. Mit erneut stabilen 1,34 Millionen Zuschauern hielt sich die Show bei einem Marktanteil von 6,0 Prozent, die Zielgruppe legte nochmals zu und schaffte mit 0,44 Millionen den zweiten zweistelligen Marktanteil in dieser Woche. Es kamen 10,1 Prozent zusammen. Der Wochenabschluss ging an Johannes. Sein Menü: Saibling / Burrata / Haselnuss / Wachtelei / Saiblingskaviar, Rind / Erbse / Kartoffel / Shiitake / Jus und Zitrone / Vanille / Pistazie.