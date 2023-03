Auch mit dem «Polizeiruf» - Erste gewinnt den Sonntag

Quotennews

In den letzten drei Wochen dominierte der «Tatort» den Sonntag in allen Reichweiten. Doch das Erste gewinnt den Sonntag auch ohne den Krimi-Klassiker.

«Was ist das für eine Welt», «MagicMom» und «Hackl» - mit diesen drei Folgen dominierte das Erste in den letzten Wochen den jeweiligen Sonntag. Es gab überzeugende 8,96, 13,46 und 9,56 Millionen Zuschauer im Gesamten - auch die jeweils jungen Sparten wurden unter den Vollprogrammen gewonnen. Doch es braucht nicht immer die Krimi-Klassiker-Reihe - es geht auch mit dem. Unter der neuen Episodeverschwindet ein zehnjähriges Kind nach seiner Geburtstagsfeier und Doreen Brasch beginnt eine emotionale Suche. Die Eltern, die das Sorgerecht für «Ronny» verloren haben, stehen sofort unter Verdacht, warum lügt der Heimerzieher von «Ronny» bei seiner ersten Befragung und natürlich ist die größte Frage, lebt das Kind noch?Mit dieser zweifelsohne fesselnden Krimi-Stoff holt sich das Erste am gestrigen Sonntagabend in der Primetime überzeugende 8,46 Millionen Zuschauer. Damit gelingt nicht nur der Tagessieg in Sachen Reichweite über alle Sender blickend, mit einem Marktanteil von 27,6 Prozent wird zudem der Erfolg der Episode unterstrichen. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen kann sich das Erste durchsetzen. Mit 1,49 Millionen Zuschauern und einem starken Marktanteil von 19,8 Prozent, muss man sich beim Sender auch hier keine Sorgen um den Tagessieg oder mögliche Konkurrenten machen.Die ärgste Konkurrenz sollte für gewöhnlich aus dem öffentlich-rechtlichen Umfeld kommen, doch das ZDF kann mitnicht mithalten. Es kommen lediglich 3,53 Millionen Zuschauer nach Mainz, davon waren 0,37 Millionen im Alter zwischen 14 und 49 Jahre alt. Dennoch werden die Marktanteile von 11,5 und 5,0 Prozent nicht enttäuschen. Aus dem Privaten kam dem ARD-Erfolg im Gesamten am ehestenmit 3,01 Millionen Zuschauern nahe - bei den jungen Zuschauern war esmit 1,11Millionen jungen Fernsehenden.