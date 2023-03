«Bel-Air» bekommt eine dritte Staffel

US-Fernsehen

Die Peacock-Serie, die auch von Will Smith produziert wird, darf weitermachen.

wurde für Staffel 3 bei Peacock verlängert. Das Reboot von «The Fresh Prince of Bel-Air» wird derzeit mit der zweiten Staffel ausgestrahlt, das Staffelfinale ist für den 27. April angesetzt ist. Dies ist die erste offizielle Verlängerung der Serie, die ursprünglich für zwei Staffeln im Jahr 2020 angesetzt war. Wie die Sitcom-Version handelt «Bel-Air» einem Teenager namens Will (Jabari Banks), der aus West-Philadelphia zu seiner Tante und seinem Onkel in das titelgebende Nobelviertel von Los Angeles zieht.Neben Banks spielen in der Serie auch Adrian Holmes, Cassandra Freeman, Olly Sholotan, Coco Jones, Akira Akbar, Jimmy Akingbola, Jordan L. Jones und Simone Joy Jones mit. Tatyana Ali, die die ursprüngliche Ashley Banks in «The Fresh Prince of Bel-Air» spielte, trat in Staffel 2 in einer wiederkehrenden Gastrolle auf.Zu den Gaststars der zweiten Staffel gehören außerdem Karrueche Tran, Saweetie, Daphne Maxwell Reid, Riele Downs, Jazlyn Martin, Brooklyn McLinn, Jerris DuPree, Al-Shabazz Jabateh, Nicholas Duvernay, Diandra Lyle, Justin Cornwell und Reno Wilson. Carla Banks Waddles fungiert als Autorin, ausführende Produzentin und Showrunnerin. Sie übernahm die Leitung der Serie zu Beginn von Staffel 2. Anthony Sparks, Malcolm Spellman, der Hauptdarsteller der Serie Will Smith, Terence Carter, James Lassiter, Miguel Melendez, Benny Medina, Quincy Jones, Andy & Susan Borowitz und TJ Brady & Rasheed Newson sind ebenfalls ausführende Produzenten. Universal Television produziert zusammen mit Smiths Westbrook Studios.