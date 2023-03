Demi Lovato debütiert als Regisseurin

US-Fernsehen

Für Hulu setzt die Schauspielerin eine Kinderstar-Dokumentation um.

Die Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin Demi Lovato wird ihr Regiedebüt mit(Arbeitstitel) geben, einem Dokumentarfilm in Spielfilmlänge, der "die Höhen und Tiefen des Aufwachsens im Rampenlicht durch die Linse einiger der berühmtesten ehemaligen Kinderstars der Welt, einschließlich Lovato, dekonstruieren soll", heißt es in einer Pressemitteilung.Lovato wird zusammen mit Nicola Marsh («Stay on Board: The Leo Baker Story», «Song Exploder») Regie führen. Zu den Produzenten gehören Michael D. Ratners OBB Pictures, Lovatos Produktionsfirma DLG und Scooter Brauns SB Projects. Die drei Unternehmen haben bereits bei der Dokuserie «Dancing With the Devil» des Popstars zusammengearbeitet, die 2021 auf der SXSW Premiere feierte und von der Kritik gelobt wurde. «Dancing With the Devil» warf einen genauen Blick auf Lovatos persönliches Leben und ihre Kämpfe mit der Sucht, insbesondere ihre fast tödliche Überdosis im Jahr 2018.Der Dokumentarfilm wird 2024 exklusiv auf Hulu ausgestrahlt. Der Streamingdienst gehört vor allem Disney, wo Lovato als Teenager in dem Disney-Channel-Film «Camp Rock» und der TV-Show «Sonny With a Chance» ihre ersten Auftritte hatte. Lovato hat sich offen kritisch über ihre Zeit beim Disney Channel geäußert, als sie im vergangenen Jahr Alex Coopers «Call Her Daddy»-Podcast erzählte: "Es gab dieses extreme Arbeitspensum, das, glaube ich, eine Menge Druck auf uns ausübte, und deshalb haben sich einige von uns... Ich persönlich habe mich dazu entschieden, wenn ihr mich wie einen Erwachsenen arbeiten lasst, dann werde ich auch wie ein Erwachsener feiern. Und das war mit 16-17 Jahren überhaupt nicht gesund."