Blockbuster-Battle

An diesem Sonntag treffen Hoobs und Shaw auf einen hammerschwingenden Chris Hemsworth und Jennifer Lopez als «Manhattan Queen». Wer setzt sich durch?

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(RTL, 20:15 Uhr)Eigentlich sind Luke Hobbs und Deckard Shaw Feinde, doch im Laufe der Zeit sind der Secret Service-Agent und der Ex-Elitesoldat zu einer Art Team zusammengewachsen. Als der genetisch aufgerüstete Terrorist Brixton auf der Bildfläche erscheint, müssen Hobbs und Shaw nun ein weiteres Mal ihren Streit beiseitelegen und den Kampf gegen ihren gemeinsamen Widersacher aufnehmen. Werden sie es schaffen, Supersoldat Brixton das Handwerk zu legen? So bewertete Quotenmeter den Film : „Kirby, Statham und Johnson machen Laune, die Action ist abstrus und das pseudo-gefühlvolle Gewäsch der Vorgängerfilme wird massiv reduziert: «Hobbs & Shaw» ist «Fast & Furious» mit ehrlicher Gaga-Attitüde. Spaßig!“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 6IMDb User Rating: 7(Sat.1, 20:15 Uhr)Chris Hemsworth schwingt erneut den Hammer in Taika Waititis Marvel-Abenteuer: Thor wird in einer entlegenen Welt als Gefangener gehalten und muss zur Unterhaltung der Bevölkerung als Gladiator kämpfen. Dabei trifft er auf einen alten Bekannten. Zusammen müssen sie versuchen, Sakaar zu verlassen, um nach Asgard zurückzukehren und die machtgierige Hela, Thors Schwester, aufzuhalten. Diese will dort Ragnarok, die Zerstörung des Planeten, einleiten. Quotenmeter zog dieses Fazit zum Film : „«Thor – Tag der Entscheidung» ist der Klassenclown des Marvel Cinematic Universe, der sich nach einer hochdramatischen Trennung einer radikalen Typenänderung unterzogen hat, woraufhin er sein Umfeld zu einem Wochenendtrip mit sonderbarem Ziel einlädt: Auffällig, aufgekratzt, aufgedreht sowie hoch motiviert, sich neu zu erfinden und gefälligst Freude daran zu haben.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 7IMDb User Rating: 8(sixx, 20:15 Uhr)J.Lo in einer sympathischen Feelgood-Komödie: Maya, Co-Filialleiterin in einem Supermarkt in Queens, träumt vom Chefposten - doch dazu fehlt ihr der nötige Schulabschluss. Ihre Freundin Joan hat schließlich eine Idee: Sie lässt ihren Sohn Mayas Lebenslauf aufpolieren, ohne dass diese davon weiß. Der Plan geht auf. Maya bekommt einen Job als Marketing-Beraterin in einer Kosmetikfirma und blüht regelrecht auf. Doch kann sie ihre falsche Identität auch aufrechterhalten? Quotenmeter zog ein vernichtendes Fazit: „Peter Segals Komödie «Manhattan Queen» zerfällt in zwei Teile. Die erste ist seicht und sympathisch, die zweite konstruiert, unglaubwürdig und hanebüchen.“Quotenmeter.de: 3Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 5IMDb User Rating: 6