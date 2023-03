Rhett & Links Mythical startet kostenlosen 24-Stunden-Streaming-Kanal

US-Fernsehen

In Zusammenarbeit mit dem Streamingdienst Roku sollen Zuschauer dann Fernsehen für die Internet-Generation bekommen.

Das Duo Rhett & Link nehmen die von ihrer Unterhaltungsfirma Mythical produzierten Sendungen – darunter das äußerst beliebte «Good Mythical Morning» – und verpacken sie in einen TV-ähnlichen, rund um die Uhr verfügbaren Stream auf dem Roku Channel.Mythical startete Mythical 24/7, einen kostenlosen, werbefinanzierten Streaming-TV-Kanal (FAST) mit einem kuratierten Feed seiner Shows, zu denen die Talkshow «Good Mythical Morning», «Good Mythical More», «Mythical Kitchen» und «Ear Biscuits» gehören. Außerdem gibt es «Mythical Specials», die Inhalte aus den Archiven des Unternehmens und andere spezielle Projekte wie Comedy-Sketche und Musikvideos von Rhett & Link enthalten."Wir haben Mythical in den frühen Tagen des digitalen Videos in unserem Keller gegründet, aber wir haben unsere Shows immer als Fernsehen für die Internet-Generation gesehen", sagten Rhett und Link, die als Co-CEOs von Mythical fungieren, in einer Erklärung. "Ein Jahrzehnt und tausende von Episoden später ist Mythical ein vollwertiges Studio und bereit, sein eigenes Netzwerk zu starten. Der Roku Channel ist der perfekte Partner, um uns dabei zu helfen, Mythical 24/7 an alle Comedy-Fans in dieser Post-Sender-Generation zu liefern."