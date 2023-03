Viaplay startet in Nordamerika

US-Fernsehen

Der skandinavische Streamingdienst möchte am 13. April mit der Serie «Cell 8» in den USA aufschlagen.

Viaplays neu gestarteter US-Streamingdienst hat den Trailer für die mit Spannung erwartete Original-Krimiserieenthüllt, die am 13. April exklusiv in Nordamerika auf der Plattform ihre Premiere feiern wird. Die sechsteilige Serie, die sowohl auf Schwedisch als auch auf Englisch gedreht wurde, dreht sich um das Justizsystem und die Todesstrafe.«Cell 8» erzählt die Geschichte eines totgeglaubten Mannes, der auf einer Fähre zwischen Schweden und Finnland verhaftet wird. Die Kommissare Mariana Hermansson (Mimosa Willamo) und Ewert Grens (Leonard Terfelt), die die Verhaftung vornehmen, werden in eine mysteriöse und zunehmend düstere Reihe von Ereignissen hineingeworfen. Der Fall offenbart bald eine persönliche Verbindung nicht nur zu Hermansson selbst, sondern auch zu einem Häftling im Todestrakt in den USA und einem trauernden Elternteil, der von der Suche nach Rache zerfressen ist.Bei der Ankündigung des geplanten Starts von Viaplay in den USA sagte der CEO des Unternehmens, Anders Jensen, dass er glaubt, dass es in den USA noch Platz für einen Nischen-Premiumdienst wie Viaplay gibt, auch wenn es sich um den größten Streaming-Markt der Welt handelt. Das Programm von Viaplay in den USA umfasst sowohl neue Inhalte als auch Klassiker, wobei der Schwerpunkt auf Thrillern, Dramen und Inhalten für junge Erwachsene liegt.