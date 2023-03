Sky produziert «The Tattooist of Auschwitz»

TV-News

Jonah Hauer-King und Anna Próchniak werden die Hauptrollen übernehmen.

Jonah Hauer-King («The Little Mermaid») und Anna Próchniak («Baptiste») spielen die Hauptrollen in der limitierten Eventserie nach dem Buchvon Heather Morris für Sky und Peacock . Die in Produktion befindliche Peacock-Original-Serie wird von Synchronicity Films produziert und von Tali Shalom-Ezer inszeniert, zu deren bisherigen Erfolgen «Princess» gehört. Claire Mundell und Jacquelin Perske sind ausführende Produzenten.Der Weltbestseller „Der Tätowierer von Auschwitz" hat sich weltweit mehr als zwölf Millionen Mal verkauft. "In Auschwitz, einer Fabrik des Todes und der Entmenschlichung, ist die Liebesgeschichte von Lale und Gita ein Akt des Widerstands", so Shalom-Ezer. "Es ist die Entscheidung, menschlich zu bleiben. Ich fühle mich inspiriert und fühle mich geehrt, diese Geschichte zusammen mit dem talentierten Team, das wir zusammengestellt haben, zum Leben zu erwecken", so Shalom-Ezer weiter.Hauer-King sagte: "Die Drehbücher schildern diese schreckliche Zeit in unserer Geschichte auf herzzerreißende und lebendige Weise, und ich bin stolz darauf, Lales und Gitas bemerkenswerte Reise zu würdigen." Próchniak fügte an: "Gita Sokolov und ihre Geschichte für die Leinwand neu zu interpretieren, ist eine der größten Ehrungen in meiner bisherigen Karriere und eine herzergreifende Erfahrung."Die sechsteilige Serie erzählt die beeindruckende, wahre Geschichte von Lale Sokolov, einem jüdischen Häftling, der während des Zweiten Weltkriegs im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau die Aufgabe erhält, Identifikationsnummern auf die Arme von Mitgefangenen zu tätowieren. Eines Tages lernt er Gita kennen, als er ihre Häftlingsnummer auf ihren Arm tätowiert. Sie lieben sich auf den ersten Blick, und so beginnt eine mutige, unvergessliche und menschliche Geschichte, die durch die Erinnerungen und Erfahrungen eines Mannes in Auschwitz-Birkenau erzählt wird; eine Geschichte über das Beste an Menschlichkeit unter den allerschlimmsten Umständen.