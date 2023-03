YouTube TV erhöht die Preise

US-Fernsehen

Künftig müssen die Abonnenten rund 73 US-Dollar pro Monat bezahlen.

YouTube TV wird teurer, denn Google hat die monatliche Abonnementgebühr des Dienstes um acht US-Dollar erhöht – eine Steigerung von über zwölf Prozent. In einer Mitteilung an die Kunden erklärte YouTube TV: "Da die Kosten für Inhalte gestiegen sind und wir weiterhin in unsere Servicequalität investieren, werden wir unsere monatlichen Kosten nach drei Jahren von 64,99 US-Dollar/Monat auf 72,99 US-Dollar/Monat anpassen, um Ihnen den bestmöglichen TV-Service zu bieten."Für neue Abonnenten von YouTube TV gilt der höhere Preis ab Donnerstag (16. März) und für bestehende Mitglieder ab dem 18. April auf der ersten Monatsrechnung. Die Preiserhöhung erfolgt, nachdem YouTube TV das MLB Network aus seinem Angebot gestrichen hat, nachdem der vorherige Vertrag des Streaminganbieters mit der Major League Baseball am 31. Januar 2023 auslief. Beide Seiten konnten sich auf keine neue Vereinbarung einigen.YouTube TV hat zuletzt im Juni 2020 den Preis für seinen Basisplan erhöht, und zwar von 50 auf 64,99 US-Dollar pro Monat. Der aktualisierte Preis von 72,99 US-Dollar pro Monat umfasst weiterhin mehr als 100 Kanäle, darunter lokale ABC-, CBS-, Fox- und NBC-Sender in den meisten Märkten, sowie einen cloudbasierten DVR mit unbegrenztem Speicherplatz, bis zu sechs Konten pro Haushalt und drei gleichzeitigen Streams. Für Kunden, die derzeit im Rahmen eines Sonderangebots einen ermäßigten Preis für den YouTube TV-Basistarif haben, steigen die Preise erst nach Ablauf des Sonderangebots, danach wird ihnen der Standardpreis von 72,99 US-Dollar pro Monat berechnet.