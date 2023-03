VOX nennt Starttermin für «Sing meinen Song»-Jubiläumsstaffel

TV-News

Gastgeber Johannes Oerding heißt ab Ende April unter anderem LEA, Nico Santos und Montez zum Tauschkonzert willkommen.

VOX hat 2014 einen wahren Erfolgsschlager geschaffen, indem man bei Bildergarten Entertainment die Musiksendungin Auftrag gab. In diesem Frühjahr geht das Format in seine zehnte Staffel und hat nicht nur deshalb Grund zum Feiern. Denn nach wie vor sind die Einschaltquoten hoch. Im vergangenen Jahr brachte man es auf bis zu 10,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern.Nun hat VOX den Starttermin für die Jubiläumsstaffel verkündet. Johannes Oerding führt ab dem 25. April zum dritten Mal als Gastgeber durch die Sendung, nachdem er 2019 erstmals teilnahm. Er hat seinen Auftritt in der siebten Folge am 6. Juni. Zum Auftakt steht Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß im Mittelpunkt. Weitere Musiker sind Montez (2. Mai), Clueso (9. Mai), Alli Neumann (23. Mai), Nico Santos (30. Mai). Zum Staffelfinale am 13. Juni steht zudem eine Duett-Ausgabe auf dem Plan.VOX sendet im Anschluss an das Tauschkonzert jeweils die Doku-Reihe «Die Story». Dabei trifft «Prominent!»-Moderatorin Laura Dahm die Musiker unter anderem hinter den Kulissen der Show. Alle Folgen von «Sing meinen Song» sind sieben Tage nach TV-Ausstrahlung der letzten Folge kostenlos auf RTL+ abrufbar sowie ab Folge zwei bereits sieben Tage vor Ausstrahlung und zwei Jahre lang nach Ende der Staffel verfügbar.