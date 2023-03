Oxygen zeigt die Gespräche der Mörder

US-Fernsehen

Das neue Format «Violent Minds: Killers on Tape» startet in zwei Wochen.

Oxygen True Crime, die Heimat hochwertiger, wahrer Verbrechenssendungen, erforscht die fesselnden Gefangenentonbänder des renommierten Psychiaters Dr. Al Carlisle, die bisher als verloren galten. Die Aufzeichnungen seiner Gespräche mit einigen der abscheulichsten Mörder Amerikas halfen ihm, herauszufinden, was einen scheinbar normalen Menschen dazu bringt, von Mord besessen zu werden, gewalttätige Tendenzen und psychopathische Verhaltensweisen an den Tag zu legen. Der von Ample Entertainment und Motiv8 Media produzierte Filmwird am Sonntag, den 2. April um 19:00 Uhr erstmals ausgestrahlt. Die komplette Serie wird auch als Stream auf Peacock zu sehen sein. Die neue Staffel wird sieben 60-minütige Episoden und zwei überdimensionierte 90-minütige Episoden umfassen.Die Premiere zeigt zwei aufeinanderfolgende Episoden, die sich auf Dr. Carlisles Gespräche mit Ted Bundy konzentrieren, nachdem dieser 1975 in Utah wegen schwerer Entführung verhaftet und angeklagt wurde. Dr. Carlisle traf Bundy, bevor dieser als einer der berüchtigtsten Serienmörder der Welt bekannt wurde. Bundys Doppelzüngigkeit ließ alle glauben, er sei ein aufrechter Bürger. Der Richter beauftragte Dr. Carlisle, sein Potenzial für das Böse einzuschätzen, um ein angemessenes Strafmaß festzulegen. Er ging einen Schritt weiter, um ein umfassendes Porträt von Bundy zu erstellen, indem er seine Gespräche mit seiner Mutter, seinen Freunden, seiner Freundin und seinen Ex-Freunden aufzeichnete. Dies alles gipfelte in einer erschreckenden und unvergesslichen Entdeckung.Bevor es die Erstellung von Täterprofilen und die Abteilung für Verhaltensanalyse des FBI gab, wagte Dr. Carlisle einen Blick in die Köpfe der gefährlichsten Mörder der Welt. Als gläubiger Mormone glaubte Dr. Carlisle fest daran, dass jeder Mensch gut geboren wird, und fragte sich: Wie wird man zum Monster? Er glaubte, wenn man verstehen könnte, wie jemand gewalttätig wird, könnte man vielleicht Mörder stoppen, bevor sie ihr erstes Opfer fordern. Auf der Suche nach einer Antwort zeichnete Dr. Carlisle die meisten seiner Gespräche mit Mördern auf.